Nombran a Luis Méndez Salinas ministro de Cultura y Deportes tras renuncia de Liwy Grazioso

El escritor Luis Méndez Salinas asumió como ministro de Cultura y Deportes, luego de la renuncia de Liwy Grazioso, confirmada el lunes 6 de abril, informó el Gobierno de Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Méndez este martes 7 de abril, en un acto oficial en el que destacó su trayectoria como gestor cultural. El nuevo funcionario sustituye a Grazioso, quien dejó el cargo por motivos que no han sido detallados públicamente.

El nombramiento se produjo un día después de que trascendiera la salida de la exministra, lo que marca un cambio inmediato en la conducción del Ministerio de Cultura y Deportes.

Méndez es escritor, editor y gestor cultural. Es fundador del sello Catafixia Editorial, dedicado desde 2009 a la publicación de literatura contemporánea, poesía iberoamericana e historia política de Guatemala. En el 2021 fundó Maíz y Olivo Ediciones, enfocado en la reflexión sobre la cultura popular del país.

Entre el 2012 y el 2025 fue editor de las memorias del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. También formó parte del Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes entre el 2014 y el 2020.

En el ámbito cultural independiente, creó en el 2019 la librería Santiaguito Libros, en Quetzaltenango, y en el 2022 la librería Catafixia Centro, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Además, es miembro fundador de la Asociación 32 Volcanes, desde donde ha impulsado proyectos de proyección comunitaria, entre ellos la Biblioteca Mario Payeras. Ha publicado artículos en revistas académicas y literarias de Latinoamérica, así como dos libros, una plaquette de poesía y un libro de entrevistas.

Hasta el momento, se desconoce si el equipo que acompañaba a Grazioso continuará en sus cargos. Entre ellos figuran Rodrigo Carrillo, viceministro de Cultura; Francisco José Joaquín Aguilar Chang, viceministro del Deporte y la Recreación, y Laura Cotí Lux, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural.

El presidente @BArevalodeLeon juramentó a Luis Méndez Salinas como Ministro de Cultura y Deportes. pic.twitter.com/USLMrv8nsV — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) April 7, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

