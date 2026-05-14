Final del Mundial 2026 contará con show musical de Shakira, Madonna y BTS

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Final del Mundial 2026 contará con show musical de Shakira, Madonna y BTS

La FIFA confirmó que Shakira, Madonna y BTS participarán en el primer espectáculo de medio tiempo en una final del Mundial.

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Final del Mundial 2026 contará con show musical de Shakira, Madonna y BTS

Shakira, autora de "Dai Dai", la canción del Mundial 2026, participará en el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo. (Foto Prensa Libre: EFE)

La final del Mundial 2026 contará, por primera vez, con un espectáculo de medio tiempo y, según anunció la FIFA, tendrá la participación de Shakira, Madonna y BTS el próximo domingo 19 de julio del 2026.

En honor al evento deportivo más importante del mundo, el espectáculo combinará cultura pop estadounidense, ritmos latinos y surcoreanos interpretados por artistas reconocidos.

Chris Martin, vocalista y cofundador de la banda británica Coldplay, fue el encargado de elegir a las estrellas musicales del espectáculo, por medio de la productora benéfica Global Citizen.

Shakira ha destacado en estos eventos deportivos, a los que ha aportado música, ritmo y creatividad. La cantante colombiana es autora de Dai Dai, la canción del Mundial 2026, así como de Waka Waka, el himno de la Copa del Mundo del 2010 en Sudáfrica.

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Aunque la FIFA aún no confirma los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios, como ocurrió durante el Mundial de Clubes de la FIFA del 2025.

El descanso contó con la participación de J Balvin, la rapera Doja Cat y la cantante nigeriana Tems, y se extendió hasta los 25 minutos en el mismo escenario que albergará la final del Mundial: el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Recientemente, la FIFA también anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países anfitriones.

Artistas confirmados para la inauguración en México:

  • Tyla
  • Maná
  • Los Ángeles Azules
  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Lila Downs

Artistas confirmados para la inauguración en Estados Unidos:

  • Lisa
  • Katy Perry
  • Rema
  • Tyla
  • Anitta

Artistas confirmados para la inauguración en Canadá:

  • Michael Bublé
  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara

Con información de EFE.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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