Mundial 2026: estas son las cuatro selecciones que debutarán en una Copa del Mundo

El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato de 48 selecciones y tres países sede sino también porque cuatro equipos vivirán su primera aparición en una Copa del Mundo. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán se unirán a la gran fiesta del fútbol mundial por primera vez en su historia, coronando el trabajo de generaciones de futbolistas y cuerpos técnicos que durante años soñaron con representar a sus países en el torneo más importante del planeta.

Uzbekistán fue el primero en asegurar su boleto al terminar segundo en el Grupo A de las Eliminatorias Asiáticas con 21 puntos producto de seis victorias, tres empates y una derrota, solo por detrás de Irán. Los uzbekos ocupan actualmente la posición 50 del ranking FIFA y llegan al torneo como uno de los equipos emergentes del fútbol asiático.

Jordania selló su clasificación con una goleada ante Omán y se benefició de un triunfo de Corea del Sur ante Irak. Los jordanos habían estado cerca de un Mundial en 2014 cuando cayeron en la repesca ante Uruguay pero esta vez no dejaron escapar la oportunidad.

Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas de las Eliminatorias Africanas al terminar primero en el Grupo D, superando a Camerún y obteniendo su boleto de manera directa. Los Tiburones Azules ocupan la posición 68 del ranking FIFA en lo que es un logro histórico para el fútbol del archipiélago atlántico.

Por su parte Curazao será el país más pequeño en asistir a un Mundial con apenas 150,000 habitantes, sellando su clasificación tras empatar con Jamaica que terminó enviada a la repesca.

Vale destacar que Chequia disputará su segunda Copa del Mundo aunque con un nombre diferente al de su primera participación. El equipo ya había estado en el Mundial 2006 en Alemania pero bajo el nombre de República Checa, adoptando el nombre de Chequia para temas internacionales desde 2016. Este territorio también había participado en ediciones anteriores como Checoslovaquia, ostentando dos subcampeonatos mundiales en 1934 y 1962 que forman parte de su rica historia en el fútbol internacional.