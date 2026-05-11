¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Fecha, sedes y detalles del torneo

Este lunes 11 de mayo se cumple exactamente un mes para el pitazo inicial de la Copa del Mundo 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol mundial. La cuenta regresiva ya está en marcha y el mundo del fútbol comienza a vivir la previa de una edición histórica que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá.

La emoción crece en todo el continente americano con 48 selecciones clasificadas y 104 partidos programados en 16 ciudades sede a lo largo de más de cinco semanas de competencia.El torneo arrancará con una triple ceremonia inaugural entre el 11 y 12 de junio.

México dará el pitazo inicial el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el partido entre los anfitriones y Sudáfrica, en lo que será la primera vez que el Azteca albergue tres Copas del Mundo en su historia. Al día siguiente Canadá y Estados Unidos celebrarán sus respectivas ceremonias inaugurales en Toronto y Los Ángeles, con un cartel musical de lujo que incluye a J Balvin, Katy Perry, Alanis Morissette y Belinda entre otros artistas de talla mundial.

Los datos del Mundial 2026

Inicio: 11 de junio de 2026

Final: 19 de julio de 2026

Estadio inaugural: Ciudad de México - Estadio Azteca

Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

Países sede: Estados Unidos, México y Canadá

Ciudades sede: 16

Selecciones participantes: 48

Partidos totales: 104

Final: Estadio de Nueva York y Nueva Jersey, 19 de julio

Un Mundial histórico

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes, ampliando el formato anterior de 32 equipos que se utilizó desde Francia 1998. Esta expansión permitirá que más países de África, Asia y Oceanía tengan representación en el torneo, democratizando la competencia más importante del fútbol mundial.

La final se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey en lo que promete ser un cierre apoteósico para la edición más grande de la historia de la Copa del Mundo.

En el plano musical, la Copa del Mundo 2026 ya cuenta con un álbum oficial que incluye cuatro sencillos: Lighter de Jelly Roll y Carín León, Por Ella de Los Ángeles Azules y Belinda, Echo de Daddy Yankee y Shenseea, e Illuminate de Jessie Reyez y Elyanna.