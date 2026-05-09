Irán participará en el Mundial 2026 pero exige visados sin restricciones y garantías de seguridad

La selección de Irán jugará el Mundial 2026, pero con condiciones. La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán confirmó su participación en el torneo que arranca el 11 de junio, siempre que los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, acepten una serie de garantías que incluyen visados sin restricciones para todos los integrantes de la delegación, respeto a la bandera e himno nacional iraní y medidas de seguridad reforzadas.

La exigencia más sensible apunta a los jugadores con vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, catalogado como organización terrorista tanto por Estados Unidos como por Canadá.

La tensión entre Irán y los países anfitriones no es nueva. En 2024 Canadá denegó el ingreso de directivos iraníes al país y en mayo de ese mismo año las autoridades canadienses rechazaron visados a miembros de la delegación iraní, lo que generó fricciones diplomáticas que ahora se trasladan al ámbito deportivo.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reiteró que los futbolistas iraníes serán admitidos en territorio estadounidense, aunque dejó abierta la posibilidad de negar visados a miembros de la delegación con lazos directos con la Guardia Revolucionaria, añadiendo más incertidumbre a la situación.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino fue claro al señalar que Irán jugará sus encuentros en Estados Unidos según lo programado, respaldando la participación de la selección en el torneo. Los iraníes establecerán su base en Tucson, Arizona, y debutarán el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, seguido de partidos ante Bélgica el 21 de junio y Egipto el 27 de junio en Seattle. La federación iraní fue contundente en su postura. "Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una copa para la que se ha clasificado con mérito", señaló el organismo en un comunicado oficial.

Un contexto complicado

La situación de Irán en el Mundial 2026 se da en medio de un delicado contexto geopolítico entre Teherán y Washington. Donald Trump aguarda la respuesta de Irán a una propuesta de paz para poner fin al conflicto en Oriente Medio, mientras que recientes enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y ataques cruzados en Líbano mantienen la tensión en la región.

Con el torneo a poco más de un mes de su inicio, la resolución de las exigencias iraníes se perfila como uno de los temas más seguidos en las semanas previas al arranque del Mundial 2026. La FIFA mantiene su postura de que todos los equipos participarán en condiciones de igualdad, aunque el caso de Irán es el más delicado entre los 48 países clasificados en términos diplomáticos, dejando abierta la incógnita sobre cómo se resolverá una situación que mezcla deporte y geopolítica en partes iguales.