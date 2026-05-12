Luis de la Fuente presenta la prelista de España para el Mundial 2026 con Carvajal como gran ausente

Luis de la Fuente entregó este lunes 11 de mayo la prelista de 55 jugadores a la FIFA como parte del proceso de preparación de la Selección Española para el Mundial 2026. Del total de 55 futbolistas incluidos en el primer corte saldrán los 26 convocados definitivos que representarán a España en el torneo.

La gran novedad de la prelista es la ausencia de Dani Carvajal, jugador indiscutible en los planes de De la Fuente siempre que ha estado disponible, pero que no estará en la cita mundialista tras la lesión que lo ha mantenido fuera de acción en los últimos meses.

El Barcelona es el club más representado en la prelista española con hasta nueve futbolistas incluidos: Joan García, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, Fermín, Gavi, Ferran Torres y Lamine Yamal. El Real Madrid, por su parte, apenas cuenta con tres representantes en Huijsen, Fran García y el delantero Gonzalo García, una cifra muy por debajo de la habitual presencia merengue en las convocatorias de la Selección. Entre los nombres menos habituales que aparecen en la prelista destacan Leo Román del Mallorca, Moleiro del Villarreal, Toni Martínez del Alavés y Pau Torres del Aston Villa.

Las lesiones son el principal punto débil de De la Fuente de cara al Mundial. Varios jugadores llegan al límite en lo físico tras una temporada de alta exigencia con sus clubes. Lamine Yamal, Mikel Merino y Rodri, quien no ha participado en los últimos tres partidos del Manchester City, afrontan situaciones delicadas. A ellos se suma Nico Williams, que se retiró lesionado en el partido ante el Valencia aunque ya se descartó que la lesión sea grave y estará de baja solo tres semanas. El cuerpo técnico ha establecido que los jugadores con molestias se integrarán de forma progresiva sin forzar retornos prematuros para minimizar riesgos de cara al torneo.

La copa como objetivo

España llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título tras haber conquistado la Eurocopa 2024 bajo la dirección de Luis de la Fuente. Los campeones de Europa buscarán dar el salto y conquistar la Copa del Mundo en territorio americano, donde debutarán en la fase de grupos ante rivales que se conocerán en los próximos días.

La lista definitiva de 26 convocados se conocerá el 25 de mayo, fecha en la que De la Fuente deberá tomar las decisiones más difíciles para reducir la prelista de 55 a los jugadores que representarán a España en el torneo que arranca el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.