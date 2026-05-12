Solo ocho selecciones han ganado el Mundial en casi 100 años: estos son los máximos ganadores de la historia

La Copa del Mundo del 2026 marcará un cambio sin precedentes en la historia de la FIFA. El torneo reunirá a 48 selecciones, tendrá 104 partidos y se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El nuevo formato incluirá 12 grupos de cuatro equipos. Cada selección jugará tres encuentros en la fase inicial y los dos primeros lugares, junto con los ocho mejores terceros puestos, avanzarán a la etapa eliminatoria.

El campeón necesitará disputar ocho partidos para conquistar el título: tres en la fase de grupos y cinco en series de eliminación directa, desde los dieciseisavos de final.

La edición del 2026 también será la más extensa. El campeonato se desarrollará durante 39 días, con más sedes, más aficionados y una logística inédita para la FIFA.

Más allá de la ampliación deportiva, el torneo representará un desafío organizativo y competitivo. Norteamérica albergará un Mundial con más selecciones, más partidos y una exigencia física mayor para los equipos que aspiren al título.

La expansión a 48 selecciones no solo incrementa el número de partidos: transforma la lógica del torneo. Aparecerán debutantes, selecciones que nunca habían superado una eliminatoria y países que verán el Mundial como una oportunidad irrepetible.

Para algunos será una primera vez; para otros, posiblemente la última. En ese cruce generacional, 2026 se perfila como un punto de encuentro entre el pasado glorioso y un futuro aún sin jerarquías definidas.

El margen de error será mínimo. Ocho partidos para ser campeón no permiten distracciones, y el camino será más largo y exigente que nunca. Un mal día, una lesión clave o una rotación mal ejecutada pueden cambiar el destino de una selección. La profundidad del plantel, la inteligencia táctica y la capacidad para interpretar los momentos del torneo serán tan determinantes como el talento individual.

Los dueños de la Copa del Mundo

Desde 1930 se han disputado 22 ediciones del Mundial —las de 1942 y 1946 fueron canceladas por la Segunda Guerra Mundial— y solo ocho selecciones han conquistado el título.

Brasil encabeza el palmarés con cinco coronas y mantiene un registro único: ha participado en todas las ediciones. Alemania e Italia suman cuatro títulos cada una. Argentina alcanzó tres tras consagrarse en Catar 2022. Francia y Uruguay tienen dos campeonatos, mientras Inglaterra y España cuentan con uno.

Subcampeones: la otra cara de la historia

Perder una final también deja huella. Alemania, además de sus cuatro títulos, es la selección con más finales disputadas: ocho. Países Bajos representa uno de los casos más recordados: perdió las finales de 1974, 1978 y 2010.

Argentina ha vivido ambos extremos: ganó tres Mundiales y perdió las finales de 1930, 1990 y 2014, Francia alternó entre gloria y frustración: fue campeona en 1998 y 2018, y subcampeona en 2006 y 2022. En total, 13 selecciones han alcanzado al menos una final, aunque solo ocho lograron coronarse.

Evolución y legado

El Mundial ha evolucionado de manera constante en el número de selecciones participantes. Comenzó en 1930 con 13 equipos; luego pasó a 16; aumentó a 24 en España 1982; alcanzó las 32 selecciones en Francia 1998 y, en el 2026, llegará a 48 equipos, la cifra más alta en la historia del torneo.

Más allá de los resultados, el torneo refleja cambios históricos, tecnológicos y culturales. Figuras como Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron distintas generaciones. Cristiano Ronaldo podrá disputar su sexto Mundial en busca de conseguir el ansiado título.

Finales que marcaron época

La historia del Mundial también se explica a través de sus finales. La más reciente quedó grabada entre las mejores de todos los tiempos: Argentina y Francia empataron 3-3 en Qatar 2022, y la Albiceleste ganó el título en penales.

Entre las sedes más recordadas figuran Wembley 1966, el estadio Azteca en 1970 y 1986, el Olímpico de Berlín en el 2006, Soccer City en Johannesburgo 2010 y Lusail en Qatar 2022. El torneo ha demostrado que un solo partido puede cambiar la memoria deportiva de un país.

Campeones del Mundo (1930-2022)

1930: Uruguay

1934: Italia

1938: Italia

1942: No se disputó

1946: No se disputó

1950: Uruguay

1954: Alemania

1958: Brasil

1962: Brasil

1966: Inglaterra

1970: Brasil

1974: Alemania

1978: Argentina

1982: Italia

1986: Argentina

1990: Alemania

1994: Brasil

1998: Francia

2002: Brasil

2006: Italia

2010: España

2014: Alemania

2018: Francia

2022: Argentina

Un Mundial abierto

A menos de un mes de su inicio, el Mundial del 2026 se perfila como un torneo abierto y desafiante: 104 partidos para descubrir nuevas figuras, medir a las potencias tradicionales y confirmar si la ampliación del formato modifica el equilibrio de la competencia.

En un campeonato en el que el campeón deberá disputar ocho partidos, la preparación física, la gestión de cargas, las lesiones y la regularidad tendrán tanto peso como el talento individual.

Brasil llegará con la presión de recuperar el título y buscar su hexacampeonato, respaldado por su condición de máximo ganador en la historia de los Mundiales.

Alemania apelará a su tradición competitiva; Argentina asumirá la misión de defender la corona, y Francia afrontará el torneo con una generación consolidada que ya sabe lo que significa levantar la Copa del Mundo. España e Inglaterra intentarán conquistar su segundo campeonato mundial.

Detrás aparecerán otras selecciones decididas a protagonizar una actuación capaz de cambiar su historia y dejar huella en el torneo más importante del Mundo.