Argentina revela su prelista para el Mundial 2026 con sorpresas y cinco campeones del mundo fuera

La selección argentina presentó este lunes su prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, en la que figuran las principales figuras del equipo, varias caras nuevas y algunas ausencias importantes. De este grupo saldrán los 26 futbolistas que defenderán el título conquistado en Catar 2022.

La nómina elaborada por Lionel Scaloni, encabezada por Lionel Messi e integrada por referentes como Julián Álvarez y Emiliano Martínez, incluye como principales novedades a varios jóvenes del futbol argentino, como el portero de River Plate Santiago Beltrán y el mediocampista de Boca Juniors Tomás Aranda.

Entre las ausencias más llamativas figuran el delantero del West Ham Valentín Castellanos y el atacante de la Roma Paulo Dybala. Tampoco fueron incluidos Ángel Correa, actualmente en Tigres de México, ni Enzo Barrenechea, del Benfica.

Entre las sorpresas destacan el defensor del Getafe Zaid Romero; los jóvenes Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, ambos de Boca Juniors; el atacante del Girona Claudio “Diablito” Echeverri, y el delantero del Parma Mateo Pellegrino.

Otro nombre que genera atención es el de Gianluca Prestianni, aunque no por su falta de experiencia, sino por la sanción de dos partidos que deberá cumplir en el Mundial —en caso de ser convocado— tras un incidente con el brasileño Vinícius Jr. durante un partido de la Liga de Campeones entre Benfica y Real Madrid.

A la base del equipo que disputó las eliminatorias sudamericanas —y que incluye a varios campeones del mundo— se suman futbolistas con menor participación, pero que buscan un lugar en la lista final, como Franco Mastantuono, del Real Madrid, y Alejandro Garnacho, del Chelsea.

Las principales dudas están en la defensa, donde Scaloni aún busca consolidar variantes tanto en los laterales como en la zaga central, lo que explica la amplia cantidad de jugadores convocados en esa zona.

Argentina competirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

Prelista completa de 55 jugadores

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensas: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsella), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marsella), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Gabriel Rojas (Racing Club).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Oporto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Barco (Estrasburgo), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Matías Soulé (Roma), Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Claudio Echeverri (Girona), Alejandro Garnacho (Chelsea), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Mateo Pellegrino (Parma).