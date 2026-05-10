VIDEO: El gesto de Vinícius que desató la polémica en el Clásico ante el Barcelona

Vinicius Junior fue uno de los protagonistas más polémicos del Clásico este domingo en el Spotify Camp Nou, no solo por su actuación dentro del campo sino por varios episodios de tensión que protagonizó a lo largo del partido.

El momento más comentado llegó al final del encuentro cuando el brasileño, con el Barcelona ya prácticamente celebrando el título de LaLiga, realizó un gesto con las manos señalando con los dedos el número 15 en referencia a las Champions League conquistadas por el Real Madrid frente a las cinco del club catalán. El gesto se viralizó rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche.

A lo largo del partido Vinicius protagonizó varios enfrentamientos verbales con jugadores azulgranas. Uno de los más intensos ocurrió en el área del Barcelona cuando una acción dejó a Asencio en el suelo y derivó en una serie de empujones y reproches entre jugadores de ambos equipos. El brasileño se encaró directamente con Olmo y Gavi en medio de un ambiente de máxima tensión que es habitual en los Clásicos.

En los últimos minutos del partido la tensión no disminuyó. Un nuevo enfrentamiento protagonizado esta vez por Trent y Raphinha, con el inglés empujando al capitán azulgrana hasta dejarlo en el césped, generó otra molestia entre varios jugadores de ambos equipos con Vinicius nuevamente en el centro de la escena. La situación se resolvió sin consecuencias mayores pero el episodio dejó claro que el Clásico mantuvo su intensidad característica hasta el último segundo del encuentro.

El gesto de las 15 Champions de Vinicius no tardó en generar reacciones en redes sociales donde miles de aficionados del Barcelona y del Real Madrid debatieron sobre la actitud del brasileño en una noche en la que el conjunto azulgrana se coronó campeón matemático de LaLiga 2025-26 con una victoria 2-0 que dejó al Real Madrid sin argumentos en el Camp Nou.