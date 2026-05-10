Fallece el padre de Hansi Flick antes del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Hansi Flick recibió este domingo una de las noticias más dolorosas horas antes del partido más importante de la temporada. El padre del técnico alemán del Barcelona falleció en la mañana del domingo, a pocas horas del Clásico ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. Pese a la noticia, Flick no pudo viajar a Alemania para estar con su familia y decidió quedarse en Barcelona para dirigir a su equipo en un partido que podría coronar al conjunto azulgrana como campeón matemático de LaLiga 2025-26.

El Barcelona comunicó la noticia mediante un comunicado oficial en el que expresó su apoyo al técnico. "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", señaló el club en su nota oficial.

Flick permanecerá concentrado con sus jugadores, para dirigir este domingo en el Spotify Camp Nou. La figura del padre de Flick fue determinante en la formación del carácter del técnico alemán. El propio Flick reconoció la influencia de su progenitor. "Estoy muy agradecido a mi padre por todo lo que hizo posible por mí. Quizás de ahí provenga mi capacidad para percibir los cambios con tanta precisión", expresó el técnico, dejando ver el peso que tuvo su padre en su desarrollo como entrenador y como persona.

Un partido cargado de emoción

Los jugadores del Barcelona buscarán dedicarle a su técnico una victoria que mitigue en parte el dolor por la pérdida de su padre. El equipo azulgrana llega al Clásico con 88 puntos y 11 de ventaja sobre el Real Madrid, por lo que un empate sería suficiente para proclamarse matemáticamente campeones de LaLiga 2025-26 en lo que sería la primera vez en la historia que un equipo celebra el título en un Clásico ante su eterno rival.

Flick, quien ha liderado al Barcelona en una temporada de dominio absoluto en LaLiga, afrontará el partido más emotivo de su carrera como entrenador. Sus jugadores sabrán que más allá del título están jugando por algo mucho más grande este domingo en el Camp Nou, en lo que promete ser una noche llena de emoción dentro y fuera del campo para el conjunto azulgrana y para su técnico alemán.