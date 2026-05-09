Álvaro Arbeloa: “Que se filtren cosas del vestuario es una traición al Real Madrid”

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios este sábado 9 de mayo y no esquivó las preguntas sobre el escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en los entrenamientos de Valdebebas.

El técnico del Real Madrid intentó minimizar el conflicto entre ambos jugadores pero fue especialmente duro con las filtraciones a la prensa, a las que calificó de traición a la institución. "Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid y a su escudo. Y me entristece mucho", afirmó un Arbeloa visiblemente afectado por cómo trascendió el incidente a los medios de comunicación.

El técnico también defendió la forma en que el club manejó la situación internamente y aseguró que los pedidos de disculpas entre los jugadores fueron suficientes para cerrar el episodio. "Los jugadores reconocieron su error y todos se disculparon. Eso es suficiente", señaló Arbeloa, quien también salió en defensa de los dos mediocampistas sancionados con 500,000 euros cada uno. "Valverde y Tchouaméni merecen que sigamos adelante, para darles la oportunidad de seguir luchando por este club", afirmó el técnico, dejando claro que el episodio debe quedar atrás de cara al Clásico del domingo.

Arbeloa también fue claro sobre lo que espera del comportamiento de su plantel de aquí en adelante. "No estoy justificando lo que ha ocurrido, pero pasa en todos lados. Lo más grave es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario y no pasó. Son situaciones que no representan al club", señaló el técnico, quien cerró con un mensaje sobre su propio estilo de liderazgo. "Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo", concluyó Arbeloa en la conferencia de prensa previa al Clásico del Camp Nou.

Un Clásico con todo en juego

El Real Madrid llega al Clásico del domingo en el Camp Nou con la obligación de ganar para evitar que el Barcelona se proclame matemáticamente campeón de LaLiga 2025-26 ante su eterno rival, algo que nunca ha ocurrido en la historia del fútbol español. Arbeloa deberá afrontar el partido más importante de su temporada sin Valverde, baja por el traumatismo craneoencefálico sufrido tras la pelea, y con las dudas sobre la presencia de Mbappé que sigue recuperándose de su lesión muscular.

El partido se disputará este domingo 10 de mayo a la 1:00 PM hora Guatemala en el Spotify Camp Nou y podrá seguirse a través de Sky Sports Guatemala y VIX+, en lo que promete ser uno de los Clásicos más históricos que ha vivido el fútbol español en los últimos años.