Real Madrid multa a Valverde y Tchouaméni con medio millón de euros tras pelea

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Real Madrid multa a Valverde y Tchouaméni con medio millón de euros tras pelea

Real Madrid impuso el castigo económico más duro de su historia reciente tras la pelea en Valdebebas, aunque ninguno se perderá partidos por sanción deportiva y Tchouaméni viajará a Barcelona para el Clásico.

Alejandra Soto

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Real Madrid impuso el castigo económico más duro de su historia reciente tras la peleas en Valdebebas, aunque ninguno se perderá partidos por sanción deportiva y Tchouaméni viajará a Barcelona para el Clásico. (Foto Prensa Libre: EFE/ LEMIR VAYNE)

El Real Madrid cerró este viernes el expediente disciplinario abierto a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con una sanción económica histórica de 500 mil euros a cada jugador, la más elevada en la historia reciente de la institución. Ambos futbolistas comparecieron ante el instructor del expediente, reconocieron su error, mostraron arrepentimiento y pidieron disculpas entre ellos, al club, al vestuario, al cuerpo técnico y a la afición.

El comunicado oficial del Real Madrid fue claro al respecto. “Tras los hechos que motivaron la apertura del expediente disciplinario, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”, señaló el club, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes con la sanción económica como único castigo.

Pese a la contundencia del castigo económico, el Real Madrid decidió no aplicar ninguna sanción deportiva a ninguno de los dos jugadores. Ni Valverde, que estará entre 10 y 14 días de baja por el traumatismo craneoencefálico diagnosticado tras la pelea, ni Tchouaméni serán apartados de la dinámica del equipo ni se perderán partidos por decisión disciplinaria.

El centrocampista francés, Tchouaméni, viajará con normalidad a Barcelona para disputar el Clásico del domingo 10 de mayo en el Camp Nou, disponible para Álvaro Arbeloa pese al escándalo vivido en las últimas horas en Valdebebas. La reconciliación entre ambos jugadores había comenzado antes de la comparecencia ante el club.

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Según informaciones publicadas, Valverde y Tchouaméni habían tenido una conversación cara a cara para resolver sus diferencias horas después de la pelea, y la mañana del viernes ambos pidieron perdón a todos sus compañeros y al cuerpo técnico por las dos escenas protagonizadas en menos de 24 horas. Con esta decisión el Real Madrid busca zanjar internamente el incidente con un castigo ejemplar a nivel económico sin debilitar a la plantilla en un momento clave de la temporada.

Un mensaje de autoridad

La multa de 500 mil euros a cada jugador representa un mensaje de autoridad del Real Madrid en un momento especialmente delicado para el club. Con Valverde de baja por lesión, el vestuario convulso y el Clásico del domingo en el Camp Nou donde el Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga, la directiva blanca optó por una sanción económica histórica que deja claro que este tipo de comportamientos no tienen cabida en la institución.

Tchouaméni estará disponible para el Clásico del domingo 10 en el Camp Nou, donde el Real Madrid llegará con la necesidad de ganar para evitar que el Barcelona se proclame matemáticamente campeón de LaLiga 2025-26 ante su propio estadio en lo que sería uno de los momentos más dolorosos para la afición merengue en los últimos años.

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