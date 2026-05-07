Qué dijo Federico Valverde sobre el incidente con Tchouaméni en el Real Madrid

El mediocampista uruguayo Federico Valverde aseguró este jueves que en ningún momento golpeó a su compañero Aurélien Tchouaméni, tras la discusión que ambos protagonizaron luego de un entrenamiento, y pidió disculpas por el momento que atraviesa el Real Madrid.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él. Entiendo que para muchos es más fácil creer que hubo una pelea, pero eso no sucedió”, expresó Valverde en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El jugador también se mostró afectado por lo ocurrido. “Lo siento de verdad, porque esta situación me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente”, añadió.

Valverde explicó que el incidente comenzó el miércoles tras una jugada en el entrenamiento, en medio del desgaste físico y emocional propio del cierre de la temporada. “Son cosas que pueden pasar y normalmente se resuelven entre nosotros, sin hacerse públicas”, indicó.

Sin embargo, lamentó que el tema se hiciera mediático. “Alguien se apresuró a difundir la historia, y en una temporada sin títulos todo se magnifica”, señaló.

El uruguayo también reveló que este jueves volvió a tener un desacuerdo con Tchouaméni y que, durante la discusión, golpeó accidentalmente una mesa, lo que le provocó un corte en la frente que requirió atención médica.

“Mi enojo y la frustración por la situación me llevaron al límite de discutir con un compañero. Fue una acumulación de cosas que terminó en un incidente sin sentido”, explicó.

Además, lamentó el impacto en su imagen. “Esto ha dejado espacio para que se invente y se exagere un accidente”, dijo, aunque dejó claro que cualquier diferencia queda de lado dentro del campo. “Si tengo que defenderlo, seré el primero en hacerlo”, aseguró.

Valverde también explicó que había preferido guardar silencio tras la eliminación del equipo en la Liga de Campeones. “Hemos desperdiciado otro año y sentí que debía responder en la cancha, no en redes sociales”, expresó.

Finalmente, lamentó no poder jugar el próximo partido por recomendación médica. “Siempre doy todo hasta el final, y me duele no poder estar”, concluyó.

El jugador se puso a disposición del club y de sus compañeros para colaborar con cualquier decisión que se tome tras lo ocurrido.