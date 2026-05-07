Valverde se pierde el Clásico: Real Madrid da a conocer su diagnóstico tras la pelea con Tchouaméni

El Real Madrid confirmó este jueves mediante un parte médico oficial el diagnóstico de Federico Valverde tras el incidente ocurrido en los entrenamientos de Valdebebas con su compañero Aurélien Tchouaméni. Según el comunicado del club, los Servicios Médicos del Real Madrid diagnosticaron al uruguayo un traumatismo craneoencefálico, indicando que el jugador se encuentra en su domicilio en buen estado pero deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días tal como marcan los protocolos médicos para este tipo de diagnóstico.

La baja de Valverde llega en el peor momento posible para el Real Madrid. El uruguayo era una de las piezas más importantes del esquema de Álvaro Arbeloa y su ausencia en el Clásico del próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou representa un golpe significativo para las aspiraciones merengues.

El partido ante el Barcelona es vital para el Real Madrid ya que los azulgranas, que llegan con 88 puntos a 11 de los merengues, podrían proclamarse matemáticamente campeones de LaLiga 2025-26 si se llevan los tres puntos del Camp Nou en lo que sería un título histórico ante su eterno rival.

El incidente que derivó en la lesión de Valverde ocurrió durante el entrenamiento de este jueves en Valdebebas, donde el uruguayo y Tchouaméni protagonizaron su segundo encontronazo en dos días. Según las informaciones publicadas, la tensión acumulada entre ambos jugadores desde el día anterior estalló en el vestuario con empujones y golpes que derivaron en la caída de Valverde, quien se golpeó la cara contra una mesa produciéndose el corte que obligó a intervención médica.

Un vestuario en crisis

La lesión de Valverde se suma a un panorama ya complicado para el Real Madrid, que llega al Clásico con varios problemas extradeportivos que han generado tensión en el vestuario. La pelea entre dos de sus jugadores titulares, la campaña Mbappé Out dónde se exige la salida de Kylian Mbappé y un vestuario donde varios jugadores acumulan malestar con el técnico Arbeloa completan el difícil escenario que rodea al conjunto blanco en la semana más importante de lo que queda de su temporada.

Con la baja confirmada de Valverde y las dudas sobre la presencia de Mbappé, que se someterá a más pruebas médicas para determinar si estará disponible para el Clásico, el Real Madrid llega al duelo del Camp Nou con más interrogantes que certezas. Los merengues saben que necesitan ganar para evitar que el Barcelona se proclame campeón de LaLiga en su propio estadio, en lo que sería uno de los momentos más dolorosos para la afición blanca en los últimos años.