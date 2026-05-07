Crisis en el Real Madrid: Federico Valverde es hospitalizado tras pelea con Tchouaméni

El Real Madrid vive uno de los episodios más tensos de su temporada. Federico Valverde terminó este jueves 7 de mayo en el hospital tras un enfrentamiento físico con Aurélien Tchouaméni durante el entrenamiento en Valdebebas, donde el uruguayo sufrió un corte en la cara al golpearse contra una mesa durante la trifulca en el vestuario.

Los médicos del club atendieron inicialmente al jugador en las instalaciones antes de trasladarlo al hospital donde le pusieron puntos para cerrar la herida, mientras la directiva del club, con la intervención directa de José Ángel Sánchez, convocó de urgencia a toda la plantilla en el vestuario para abordar la gravedad de la situación.El incidente no fue aislado. El día anterior ambos jugadores ya habían tenido un primer "encontronazo" en el entrenamiento que desde el club habían calificado como un simple pique entre compañeros que terminó con una reconciliación en el vestuario.

Sin embargo este jueves la situación escaló de manera significativa. Valverde negó el saludo a Tchouaméni al inicio de la sesión, el entrenamiento tuvo una dureza física fuera de lo normal con varias entradas duras entre ambos y la tensión acumulada terminó explotando en el vestuario con empujones y golpes que derivaron en la caída del uruguayo y el corte en la cara que lo obligó a ir al hospital.

El Real Madrid calificó la situación como “muy grave” y planea abrir un expediente disciplinario a ambos jugadores, valorando incluso apartarlos del equipo durante un período de tiempo.

Mbappé se va entre risas

En medio del escándalo, las cámaras del programa El Chiringuito captaron a Kylian Mbappé abandonando las instalaciones de Valdebebas entre risas en su vehículo personal, aparentemente en una conversación telefónica a través del manos libres, en una actitud llamativamente despreocupada que contrasta con el ambiente tenso que se vive en el club y con las críticas que el propio Mbappé ha acumulado en los últimos días por su rendimiento y su polémico viaje a Sicilia durante su período de recuperación.

El incidente entre Valverde y Tchouaméni llega en el peor momento posible para el Real Madrid, que este domingo disputa el Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, donde los azulgranas podrían proclamarse matemáticamente campeones de LaLiga si ganan el partido.

Un vestuario en crisis, dos jugadores expedientados y la sombra de una temporada sin títulos completan el panorama de un Real Madrid que atraviesa uno de sus momentos más difíciles en los últimos años. La sanción podría incluir una multa económica y ausencia en varios partidos, lo que añade más drama a un cierre de temporada que ya era complicado para el conjunto blanco.