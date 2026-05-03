Doblete de Vinícius le da vida al Real Madrid ante el Espanyol y aplaza el título del Barcelona

El Real Madrid venció este domingo 2-0 al Espanyol en el RCDE Stadium con un doblete de Vinícius Junior en la segunda mitad que le dio tres puntos vitales a los merengues y aplazó matemáticamente el título del Barcelona. Los goles del brasileño llegaron en la segunda mitad tras un primer tiempo sin goles y sin llegadas claras de ninguno de los dos equipos, en un partido donde el conjunto de Álvaro Arbeloa no mostró su mejor versión colectiva pero encontró en su figura individual el recurso suficiente para llevarse la victoria.

Vinícius resolvió el partido con dos golazos de categoría. En el primero hizo una pared con Gonzalo García, se quitó a dos rivales y definió a contrapié del portero, mientras que en el segundo aprovechó un taquito de Bellingham para colocar el balón en el ángulo con una definición precisa. Los cambios de Arbeloa también fueron clave ya que la entrada de Gonzalo García fue inmediatamente positiva al asociarse con el brasileño en la jugada del primer gol, mientras que el movimiento temprano de Fran García por la lesión de Mendy también resultó positivo para el equipo merengue.

El Espanyol llegó al partido con la presión del descenso encima y no tuvo argumentos para frenar a Vinícius en los momentos decisivos. El técnico periquito reconoció que su equipo supo minimizar al Madrid durante gran parte del encuentro pero que las dos actuaciones individuales del brasileño marcaron la diferencia. "Nosotros no pudimos concretar nuestras ocasiones. Derrota justa", señaló el estratega del Espanyol, quien ahora enfoca sus energías en el partido ante el Sevilla del sábado 9 de mayo al que calificó como una final por la salvación.

El Clásico decide el título

Con la victoria el Real Madrid llega a 77 puntos, a 11 del Barcelona que tiene 88 con cuatro jornadas por disputarse. Los merengues aplazaron el alirón azulgrana pero no cambian el panorama del campeonato, ya que el Barcelona sigue siendo el claro favorito para coronarse campeón de LaLiga 2025-26.

El título podría decidirse en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou si el Barcelona gana ante el Real Madrid, en lo que sería un momento histórico para el fútbol español al ser la primera vez que los azulgranas celebrarían matemáticamente el título ante su eterno rival.

El Real Madrid llega al Clásico con la misión de seguir con vida en la pelea por LaLiga y evitar que el Barcelona celebre el alirón en su propio estadio. Vinícius, figura indiscutible de la tarde, será nuevamente la principal carta ofensiva de los merengues ante el Barcelona, mientras que la duda principal sigue siendo la presencia de Kylian Mbappé, quien aún se recupera de su lesión muscular y cuya participación en el Clásico sigue siendo incierta.