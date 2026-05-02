Barcelona sufre pero gana 2-1 ante Osasuna y queda a un paso de ser campeón de LaLiga

Barcelona se llevó este sábado una victoria sufrida pero vital en El Sadar. Los azulgranas de Hansi Flick vencieron 2-1 al Osasuna tras remontar en los últimos diez minutos del partido con goles de Robert Lewandowski al minuto 80 y Ferran Torres al 85, en una tarde que estuvo a punto de convertirse en un tropiezo para el líder de LaLiga.

El triunfo deja al Barcelona con 88 puntos en la tabla, a la espera del resultado del Real Madrid ante el Espanyol este domingo, donde si los merengues no ganan los azulgranas se proclamarían matemáticamente campeones de LaLiga 2025-26.

El partido comenzó trabado para el Barcelona, que no encontró claridad en el primer tiempo pese a generar algunas ocasiones con Pedri, Dani Olmo y Roony Bardghji sin poder vencer al portero del Osasuna. El marcador llegó al descanso 0-0 en lo que fue una primera mitad de dominio azulgrana sin recompensa, con el conjunto navarro bien ordenado y buscando el contraataque con Budimir como referencia ofensiva, quien incluso estrelló un remate en el poste al minuto 35.

En la segunda mitad el Barcelona siguió buscando el gol pero fue Osasuna quien se adelantó en el marcador antes de que llegara la remontada. En los minutos finales Lewandowski abrió el marcador de cabeza al 80 para el 0-1 y apenas cinco minutos después Ferran Torres sentenció el 0-2 con un remate desde el interior del área. El descuento de Raúl García de cabeza al 88 para el 1-2 final añadió tensión a los últimos minutos pero el Barcelona resistió para llevarse los tres puntos de Pamplona.

A un paso del título

Con 88 puntos y a falta de cuatro jornadas, el Barcelona necesita que el Real Madrid no gane este domingo ante el Espanyol para proclamarse campeón matemático de LaLiga 2025-26. Si los merengues empatan o pierden en el RCDE Stadium, los azulgranas serán campeones antes incluso del Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou, en lo que sería uno de los alironess más anticipados de los últimos años en el fútbol español.

El partido también dejó la preocupación por la lesión de Pedri, quien tuvo que ser sustituido al minuto 87 por Marc Bernal tras recibir un golpe, y de Pau Cubarsí, quien también fue atendido en el campo. Pese a los sustos, Flick puede estar satisfecho con el resultado en una tarde donde el Barcelona demostró el carácter de campeón al remontar en los últimos minutos de un partido que estuvo a punto de escapársele en El Sadar.

Los goles del partido