“Volveré más fuerte y con más ganas que nunca”: Yamal transmite optimismo tras su lesión y tranquiliza al barcelonismo

El FC Barcelona recibió un duro golpe pese a su victoria por la mínima ante el Celta de Vigo. Lamine Yamal, una de las principales figuras del conjunto azulgrana en la presente temporada, sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de los terrenos de juego durante lo que resta del campeonato liguero.

El joven delantero se lesionó en el minuto 40 del encuentro disputado en el Camp Nou, apenas instantes después de haber convertido el penalti que terminó por dar el triunfo 1-0 a su equipo. Tras someterse a las pruebas médicas este jueves correspondientes, se confirmó que padece una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, motivo por el cual el club decidió aplicar un tratamiento conservador.

Desde el cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por el entrenador, existe confianza en la recuperación del futbolista y tranquilidad al saber que la lesión no compromete su presencia en compromisos internacionales futuros. Sin embargo, Yamal se perderá las últimas seis jornadas de LaLiga EA Sports, justo en el tramo decisivo del torneo, en el que el Barça lidera la clasificación con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Horas después de conocerse el diagnóstico, el atacante y estrella azulgrana utilizó sus redes sociales para expresar su sentir y enviar un mensaje tanto a sus compañeros como a la afición. En un texto cargado de emoción y madurez, Lamine lamentó no poder estar en el campo cuando más deseaba ayudar a su equipo, pero dejó claro que seguirá apoyando desde fuera.

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido.

Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça."

Lamine Yamal ha sido una pieza clave en el esquema del Barcelona durante la temporada, al aportar desequilibrio, goles y personalidad a pesar de su juventud. Su baja representa un desafío para el equipo en el cierre del campeonato.

Mientras tanto, el joven delantero ya trabaja con la mira puesta en su recuperación, decidido a regresar en plenitud y reafirmar su lugar como uno de los principales nombres del presente y futuro del club. Asimismo, ya trabaja para llegar en plena condición a la próxima Copa del Mundo, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, donde el cuadro español llega como uno de los candidatos a levantar el ansiado trofeo.