Flick enciende las alarmas: Lamine Yamal sufre una lesión y queda a la espera de pruebas

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó que Lamine Yamal tiene una lesión muscular, sufrida en el partido frente al Celta (1-0), cuyo alcance se conocerá tras las pruebas médicas previstas para este jueves.

"Creo que sí que tiene una lesión, pero habrá que esperar a determinar su alcance. Sus sensaciones son que ha notado algo, pero hay que esperar a las pruebas", aseguró el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

Además del internacional español, que sufrió molestias en el isquiotibial izquierdo tras marcar en el minuto 40 el gol del triunfo, el lateral Joao Cancelo también se retiró lesionado en el minuto 23.

"Es una lástima que se haya lesionado Lamine. Y eso también lo pienso de Joao (Cancelo), de Raphinha, de Bernal y de Christensen, que están lesionados. Siempre me preocupo por ellos porque yo también me he lesionado muchas veces. Hoy lo que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido", afirmó.

Sobre el encuentro, reconoció que su equipo no completó una gran actuación frente al Celta, al que elogió por su "fantástica" propuesta futbolística.

"El Celta nos ha presionado muy arriba y hemos tenido algunos problemas. En la segunda parte, hemos estado mejor. Hemos tenido que hacer esos dos cambios por lesión que han complicado mucho la cosa. Lo más importante son los tres puntos", valoró.

Flick no entendió por qué el VAR anuló un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo por fuera de juego.

"No estoy seguro de que el segundo gol de Ferran no lo fuera. No acabo de entender por qué era fuera de juego. Hay que aceptarlo y quizá me preocupan un poco más ese tipo de cosas, pero tenemos que jugar mucho mejor", afirmó Flick.

"El árbitro y el cuarto árbitro lo han visto como yo y el VAR ha tomado esa decisión. Hay que aceptarla. No sé qué decir", concluyó al ser consultado nuevamente sobre el gol anulado.