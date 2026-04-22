A 50 días del Mundial 2026: fechas, formato y datos clave del torneo más grande de la historia

El fútbol mundial ya empieza a latir en Norteamérica. A exactamente 50 días del pitazo inicial, el Mundial 2026 entra en su cuenta regresiva definitiva. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países de forma conjunta: Estados Unidos, México y Canadá, en un despliegue logístico sin precedentes que incluye 16 ciudades, 16 estadios de última generación y 39 días de competencia que comenzarán el 11 de junio y cerrarán el 19 de julio.

La gran novedad de esta edición es el salto histórico de 32 a 48 selecciones, un cambio impulsado por la FIFA que amplía el mapa futbolero y abre la puerta a más sueños alrededor del mundo. El torneo contará con 12 grupos de cuatro equipos cada uno, e introduce por primera vez la ronda de dieciseisavos de final, elevando el total a 104 partidos, un aumento del 62.5 por ciento respecto al formato anterior de 64 encuentros. Se estima que 5.5 millones de aficionados asistirán a los estadios a lo largo del certamen.

Argentina llega como vigente campeona del mundo tras su consagración en Qatar 2022, con Lionel Messi como gran referente en lo que podría ser su sexto y último Mundial. España aparece como el gran favorito del público, seguida de Francia, mientras que Argentina y Brasil comparten la cuarta posición. El torneo también marcará el debut de selecciones como Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde, y el regreso de Noruega y Escocia tras décadas de ausencia.

Los datos clave del Mundial 2026

Fecha de inicio: 11 de junio de 2026 - Partido inaugural: México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca, Ciudad de México

11 de junio de 2026 - México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca, Ciudad de México Fecha de la final: 19 de julio de 2026- Final: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), capacidad para 82,500 espectadores

19 de julio de 2026- New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), capacidad para 82,500 espectadores Países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá

Estados Unidos, México y Canadá Selecciones participantes: 48

48 Total de partidos: 104

104 Duración del torneo: 39 días

39 días Número de sedes: 16 estadios en 16 ciudades

Las 16 sedes del torneo se distribuyen entre los tres países anfitriones de la siguiente manera: Estados Unidos aportará 11 ciudades, siendo la mayor parte del certamen con partidos en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Dallas, Houston, Atlanta, Boston, Filadelfia, Kansas City, Seattle y San Francisco. México contará con tres sedes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, mientras que Canadá completará el mapa mundialista con Toronto y Vancouver.

Datos curiosos que debes conocer

El Estadio Azteca se convierte en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas tras las ediciones de 1970 y 1986.

México es el primer país en ser sede de tres Copas del Mundo en la historia.

El AT&T Stadium de Dallas es el estadio con más partidos asignados con un total de 9 encuentros.

El Hard Rock Stadium de Miami será la sede del partido por el tercer puesto.

El SoFi Stadium de Los Ángeles cuenta con una pantalla circular doble de 6,500 metros cuadrados.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia genera parte de su energía mediante 11,000 paneles solares.

La Ciudad de México es la sede a mayor altitud del torneo con 2,240 metros sobre el nivel del mar.

La FIFA proyecta ingresos superiores a los 11,000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026.

Se utilizarán más de 50,000 voluntarios en todas las áreas operativas del torneo.

Cada selección podrá convocar hasta 26 jugadores y deberá entregar su lista final 10 días antes del partido inaugural.

El Estadio Azteca será conocido como Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

Una final para la historia

La gran final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio a las 3:00 PM hora local en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el recinto con mayor capacidad del torneo con espacio para 82,500 espectadores. El camino hacia esa final pasará por Atlanta y Dallas, ciudades designadas como sedes de las semifinales, en un cierre que promete ser el más multitudinario en la historia del fútbol mundial.