FIFA abre nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026: fechas, categorías y cómo comprarlas

La FIFA anunció una nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026 que arranca este miércoles 22 de abril a las 11:00 AM hora de Miami. En este lote estarán disponibles boletos para los 104 partidos del torneo en tres categorías, además de asientos preferenciales de primera fila, en lo que representa una oportunidad importante para quienes buscan asistir a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

A diferencia de las fases de venta anteriores al sorteo, esta etapa permitirá al usuario escoger directamente la localidad de su preferencia o filtrar por la opción de mejor asiento disponible, lo que brinda mayor flexibilidad a los aficionados.

El método de compra será inmediato desde el momento en que el usuario ingrese al portal, marque su selección y concrete el pago, aunque la FIFA advierte que los usuarios podrán experimentar tiempos de espera considerables dado el alto volumen de interesados.

Por primera vez en la historia de un Mundial, la FIFA ha establecido un sistema de reventa oficial en su sitio web, donde los usuarios pueden consultar las ofertas disponibles. Sin embargo, los precios de las entradas para partidos de alta demanda son considerablemente elevados.

Los paquetes de hospitalidad, llamados boletos preferenciales, arrancan desde los 1,400 dólares y superan los 10,000 dólares, mientras que una entrada para la final en estas áreas exclusivas se encuentra oficialmente en 16,475 dólares, incluyendo bebidas, comida, acceso preferencial y zonas exclusivas en el estadio.

Un Mundial que romperá récords

La FIFA informó que hasta la fecha se han vendido más de cinco millones de entradas para esta edición del torneo, y el organismo apunta a superar el récord de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido en el Mundial de Estados Unidos 1994, lo que convertiría al Mundial 2026 en el más visitado de la historia.

Para quienes buscan adquirir sus boletos en esta nueva fase, el portal oficial de la FIFA será el único canal autorizado de venta directa. Los interesados deberán prepararse para una posible espera virtual antes de poder concretar su compra, especialmente para los partidos más atractivos del torneo como los de las fases eliminatorias y la gran final.