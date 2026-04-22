Más de 70 futbolistas y un piloto de F1 vinculados a una red de prostitución en Italia

Un escándalo de grandes proporciones sacude al fútbol italiano y empieza a generar eco en toda Europa. La Fiscalía de Milán, a través de una investigación delegada a la Guardia di Finanza, destapó una red organizada de prostitución que operó durante al menos cinco años en la ciudad lombarda, ofreciendo fiestas exclusivas y servicios privados a deportistas de alto nivel.

El número de nombres mencionados en las escuchas telefónicas ya asciende a más de 70, entre futbolistas de la Serie A, jugadores de hockey y un piloto de Fórmula 1, aunque ninguno de ellos enfrenta cargos penales ya que ser cliente no constituye delito bajo la legislación italiana.

La investigación apunta directamente a cuatro personas consideradas organizadoras de la red, quienes ya cuentan con orden de arresto domiciliario. Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, pareja y considerados los principales cabecillas, junto a Alessio Salamone y Luz Luan Amilton Fraga, son señalados como responsables de gestionar los encuentros, coordinar a las jóvenes participantes y administrar los pagos.

La organización retenía al menos el 50 por ciento del dinero pagado por los clientes, entregando el resto a las mujeres a través de sobres con efectivo. Las ganancias de la red en menos de dos años superaron el millón doscientos mil euros, de los cuales más de 194 mil fueron pagados directamente por los deportistas.

Los locales utilizados para las fiestas eran establecimientos de lujo en el centro de Milán, entre ellos varios clubes nocturnos y espacios VIP de reconocido prestigio en la ciudad. La red también promocionaba sus servicios a través de una cuenta de Instagram y ofrecía encuentros en destinos como Mykonos y el Caribe. Según los documentos de la investigación, en estas fiestas participaban alrededor de un centenar de mujeres, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 20 años, tanto italianas como extranjeras.

Los nombres que han salido a la luz

Entre los futbolistas mencionados en las escuchas y documentos oficiales aparecen perfiles vinculados a los principales clubes de la Serie A y otras ligas europeas. Por el Inter de Milán se mencionan los nombres de Alessandro Bastoni, Bellanova, Carlos Augusto y Skriniar. Del AC Milan aparecen Rafael Leao y Olivier Giroud entre otros. De la Juventus se citan a Dusan Vlahovic y Arthur Melo, mientras que del Atalanta aparecen Scamacca y Ruggeri y del Lazio el nombre de Nuno Tavares.

También se menciona a Calafiori actualmente en el Arsenal, a Philippe Coutinho, a Daniel Maldini y al joven defensa Dean Huijsen del Real Madrid, además de una referencia ambigua a un jugador identificado como Álvarez que algunos interpretan como posible alusión a Álvaro Morata.

El alcance de la investigación va más allá del fútbol. Entre las escuchas que constan en la orden del juez de instrucción aparece también mencionado un piloto de Fórmula 1 cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. En una de las grabaciones reveladas se escucha con claridad: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1... que viene a Milán esta noche y quiere una chica a cambio de dinero."

Es importante destacar que ninguno de estos deportistas está siendo investigado por delito alguno. Las autoridades confirmaron que los nombres aparecen únicamente en llamadas o menciones dentro de las escuchas, pero que su presencia en las fiestas no implica ninguna responsabilidad penal bajo la legislación italiana vigente.

El caso abre sin embargo un debate incómodo sobre el entorno del fútbol de élite y la exposición de los jugadores. La investigación continúa con la revisión de más testimonios y escuchas que podrían ampliar la lista de nombres involucrados, mientras los clubes afectados siguen el desarrollo del proceso judicial con atención.