FIFA enfrenta dificultades para llenar el debut de Estados Unidos en el Mundial por altos precios

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FIFA enfrenta dificultades para llenar el debut de Estados Unidos en el Mundial por altos precios

La FIFA enfrenta problemas para vender entradas del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 ante Paraguay.

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INGLEWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 10: A general view of the inside of the stadium at SoFi Stadium on December 10, 2025 in Inglewood, California. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

IEstados Unidos debutará en la Copa del Punto Frenet contra Paraguay en este estadio. SoFi Stadium.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La FIFA enfrenta dificultades para vender entradas del partido inaugural de la selección de Estados Unidos contra Paraguay en el Mundial del 2026, con menos del 60% de los boletos vendidos, según documentos citados por The New York Times.

Las entradas más baratas disponibles para este encuentro, que se disputará el 12 de junio en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, superan los 2,000 dólares en plataformas de venta especializadas.

Este elevado precio ha provocado que solo se hayan vendido 40,934 entradas hasta el 10 de abril, según el documento distribuido a los organizadores locales, citado por el diario neoyorquino.

Esta cifra es inferior a los 50,661 boletos vendidos para el partido entre Irán y Nueva Zelanda, que se disputará en el mismo estadio el 15 de junio, un encuentro que, en principio, debería generar menos interés en Estados Unidos.

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El estadio tiene capacidad para alrededor de 70 mil espectadores, lo que significa que el debut de EE. UU., como uno de los anfitriones, apenas había llenado el 58% del aforo hasta el 10 de abril.

Sin embargo, el documento no especifica si también incluye otros paquetes especiales, como los VIP, o entradas que no hayan estado disponibles para el público general. Los precios más bajos para asistir al encuentro entre Irán y Nueva Zelanda superan los 400 dólares.

El proceso de venta para asistir al Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, ha estado en el foco de atención desde septiembre pasado por los elevados precios.

Además, el precio de los estacionamientos en los estadios supera los 200 dólares en varios partidos, mientras que los boletos de ida y vuelta desde la Ciudad de Nueva York para asistir a los encuentros que se disputarán en el estadio MetLife, situado en Nueva Jersey, costarán 150 dólares.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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