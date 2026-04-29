Esteban Andrada recibe una de las sanciones más severas del fútbol español; por qué es una de las más duras

La sanción de 13 partidos impuesta este miércoles al portero argentino Esteban Andrada, del Real Zaragoza, por golpear con un puñetazo al jugador del Huesca Jorge Pulido, se ubica entre las más severas del fútbol español en los últimos años.

El castigo se originó tras el incidente ocurrido el pasado domingo en un partido de la Segunda División, y ha reavivado el recuerdo de otras sanciones históricas en el futbol de España.

Uno de los casos más extremos sigue siendo el del jugador del Zaragoza Joaquín Cortizo, quien recibió 24 partidos de suspensión en 1964 tras una dura entrada sobre Enrique Collar, del Atlético de Madrid, que le provocó una fractura de tibia.

También destaca la sanción al paraguayo Pedro Fernández, del Granada, castigado con 15 partidos en 1974 luego de una agresión contra el madridista Amancio, quien estuvo cuatro meses fuera por lesión.

Otro caso recordado es el de Andoni Goikoetxea, del Athletic de Bilbao, sancionado inicialmente con 18 partidos por una entrada a Diego Maradona en 1983, aunque la pena fue reducida a siete. El argentino sufrió una fractura de tobillo y estuvo tres meses sin jugar.

Goikoetxea también fue uno de los protagonistas de la recordada pelea tras la final de Copa del Rey de 1984 entre Athletic y Barcelona, donde varios jugadores fueron suspendidos por tres meses, incluido Maradona.

De Stoichkov a Pepe

En 1990, el búlgaro Hristo Stoichkov, del Barcelona, fue suspendido seis meses por pisar al árbitro Urizar Azpitarte en un partido contra el Real Madrid. Posteriormente, la sanción se redujo a dos meses y dos partidos.

Más recientemente, en 2015, Antonio Galdeano, “Apoño”, fue castigado con 12 partidos por insultar y amenazar al árbitro en un encuentro de Segunda B.

También en el 2000, el portero José María Ceballos, del Racing de Santander, fue sancionado inicialmente con 12 partidos por intentar agredir a un árbitro, aunque la sanción se redujo a ocho tras apelación.

En 1999, el arquero argentino Germán “Mono” Burgos recibió 11 partidos de suspensión tras agredir a un rival cuando jugaba con el Mallorca.

Entre las sanciones de 10 partidos figuran la del portugués Pepe, del Real Madrid, en 2009 por agresión a jugadores del Getafe; la de José María López Igartua en 1977 por agredir a un árbitro; y la del paraguayo Carlos “Lobo” Diarte en 1983.

Las sanciones más recientes

En la actual temporada, las sanciones más altas habían sido de siete partidos. Una de ellas para el técnico argentino Matías Almeyda, entonces entrenador del Sevilla, tras ser expulsado en un partido contra el Alavés.

La otra fue para el jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón, castigado por insultar al árbitro, protestar y acumulación de tarjetas en un partido ante la Real Sociedad.

Asimismo, el defensor Marcao, del Sevilla, fue sancionado con seis partidos en diciembre pasado por insultos y conducta antideportiva tras ser expulsado en un duelo contra el Real Madrid.

Con este panorama, la sanción a Andrada se suma a la lista de castigos más duros en el fútbol español, en una liga donde las agresiones y conductas antideportivas han sido históricamente severamente penalizadas.