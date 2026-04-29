Caso Maradona: ordenan juicio contra su exabogado y familiares por presunto fraude

La Justicia argentina ordenó este martes que vaya a juicio el último abogado y representante de Diego Armando Maradona, Matías Morla, junto a las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, entre otros, acusados de haber defraudado a los herederos del ídolo argentino en el manejo de sus marcas comerciales.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por los acusados y dio por finalizada la etapa de investigación, abriendo paso al juicio oral.

Además de Morla y las hermanas Maradona, también serán juzgados los asistentes del exjugador, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, así como la escribana Sandra Iampolsky.

Según la acusación, todos habrían perjudicado a los herederos legítimos de Maradona mediante la administración de una empresa que controlaba 246 marcas comerciales vinculadas al exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución judicial señala que, aunque la empresa Sattvica S.A. figuraba a nombre de Morla y Pomargo, en la práctica operaba bajo las directrices del propio Maradona.

Tras su muerte, en el proceso de sucesión, se ordenó transferir todas las marcas a sus herederos —sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior—, pero Morla se negó a cumplir con esta disposición.

Posteriormente, según la investigación, las acciones de la empresa fueron transferidas a las hermanas de Maradona, aunque Morla habría seguido teniendo un rol clave en las decisiones.

De acuerdo con la Justicia, estas acciones habrían generado un beneficio económico indebido, incumpliendo sus responsabilidades y perjudicando los intereses de los herederos.

A finales de 2025, las hermanas de Maradona ya habían sido procesadas como partícipes necesarias en el delito de administración fraudulenta, y en febrero pasado se ratificó además la prohibición de usar la marca.

La decisión se conoce mientras avanza, en paralelo, el nuevo juicio por la muerte de Maradona, en el que siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

En la audiencia de este martes declaró Rita Mabel Maradona, quien volvió a señalar a las hijas del exfutbolista, asegurando que “ellas dijeron que se iban a hacer responsables de su papá”.