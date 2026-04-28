Mundial 2026: Javier Aguirre anuncia primeros 12 convocados de la selección mexicana

El delantero Guillermo Martínez, de Pumas UNAM, es la principal novedad en la lista de 12 jugadores de la Liga MX que representarán a México en el próximo Mundial, anunció este martes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En un comunicado, la FMF confirmó el grupo, integrado por dos porteros, dos defensas, cinco mediocampistas y tres delanteros, que se concentrará en Ciudad de México a partir del 6 de mayo para iniciar la etapa final de preparación.

Martínez, quien suma cinco goles en el torneo Clausura, aparece como una opción en el ataque en un momento en el que el técnico Javier Aguirre mantiene dudas sobre el estado físico de varios delanteros, especialmente Santiago Giménez, del AC Milan, quien ha tenido pocos minutos tras recuperarse de una lesión.

Además de los 12 convocados, Aguirre incluyó a ocho jugadores jóvenes como parte del proceso, quienes acompañarán al grupo en calidad de apoyo, aunque sin posibilidades de integrar la lista final para el Mundial.

Este grupo lo integran el portero Óscar García (León); los defensas Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Tijuana) y Denzell García (Juárez FC); los mediocampistas Iker Fimbres (Monterrey) y Jairo Torres (Juárez FC); y el delantero Kevin Castañeda (Tijuana).

La convocatoria definitiva se completará a más tardar el 1 de junio con los jugadores que militan en el extranjero, en su mayoría en Europa.

Salvo sorpresas, se espera la presencia de futbolistas como el delantero Raúl Jiménez, del Fulham, el defensa Johan Vásquez, del Génova, y el portero Guillermo Ochoa, del Limassol de Chipre, quien podría disputar su sexto Mundial.

La principal ausencia en esta convocatoria es la del mediocampista Marcel Ruiz, del Toluca, quien apuntaba a ser titular, pero sufrió una lesión grave de rodilla que pone en duda su recuperación a tiempo.

Antes del Mundial, la selección mexicana disputará tres partidos amistosos: contra Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 y Serbia el 4 de junio. México formará parte del grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, Corea el 18 y República Checa el 24.

En las dos ocasiones en que México ha sido sede del Mundial, logró avanzar hasta los cuartos de final, un objetivo que el equipo dirigido por Aguirre buscará igualar o superar.