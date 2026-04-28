Bruno Fernandes lidera al United y se acerca al récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne

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Bruno Fernandes lidera al United y se acerca al récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne

Bruno Fernandes quedó a solo una asistencia de igualar el récord histórico de la Premier League tras liderar el triunfo del Manchester United sobre el Brentford.

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MANCHESTER (United Kingdom), 27/04/2026.- Bruno Fernandes of Manchester United reacts during the English Premier League match between Manchester United and Brentford FC, in Manchester, Britain, 27 April 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

El centrocampista portugués Bruno Fernandes está a una asistencia de convertirme en el mejor asistente en una temporada en la Premier League. (Foto Prensa Libre: EFE)..

Bruno Fernandes tiene cuatro partidos por delante para convertirse en el mejor asistente de la Premier League en una sola temporada. El portugués, el mejor pasador del campeonato, sumó su asistencia número 19 en la victoria contra el Brentford y acecha el récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

El francés, en la temporada 2002-2003, y el belga, en la 2019-2020, llegaron a las 20 asistencias, un registro que nadie ha conseguido romper hasta la fecha y que Fernandes ahora ve más cerca que nunca.

El portugués, que ha dado pases de gol en sus tres últimos encuentros con el United, no faltó a la cita y, aunque solo le contó la del 2-0, de un pase suyo también se originó el 1-0 de este lunes.

Un córner de Fernandes al segundo palo fue cabeceado y prolongado por Harry Maguire, y Casemiro entró solo, esquivando a toda la defensa del Brentford, para anotar su noveno gol de la temporada, la más prolífica de su carrera, al superar los seis que hizo con el Real Madrid en la 2020-2021.

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Cuando el United se puso por delante, el Brentford gozó de una serie de ocasiones que bien merecieron el empate, además de una posible mano de Ayden Heaven que desestimó el colegiado.

En una de esas ocasiones fallidas del Brentford, el United engarzó una contra y Bruno corrió con veinte metros por delante y dos opciones: Mbeumo a un lado y Benjamin Sesko al otro.

El portugués aguantó hasta el momento justo para decidirse y entregarle la pelota a Sesko, quien, con un sutil amago, dejó atrás a Collins con la zurda y definió con la diestra. Quinto gol para el esloveno en los últimos nueve partidos.

El Brentford, que persigue plazas europeas, no se rindió pese a los dos goles de desventaja y, después de un remate de cabeza al palo de Dango Ouattara, Mathias Jensen consiguió descontar en el minuto 87 gracias a un disparo desde fuera del área.

En el descuento de cinco minutos que añadió el árbitro, el Brentford intentó asediar la portería de Senne Lammens, pero los “Red Devils” aguantaron y tienen la Champions League prácticamente asegurada. Tienen once puntos de ventaja respecto al sexto puesto, con doce por disputarse.

Los “Bees”, de Keith Edwards, se quedan novenos, con 48 unidades, a una de los puestos europeos.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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