Real Madrid confirma lesión de Mbappé y pone en duda su presencia en el Clásico ante Barcelona

El Real Madrid confirmó este lunes 27 de abril la lesión de Kylian Mbappé tras someterlo a pruebas médicas. El delantero francés padece una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, producida en el empate 1-1 ante el Betis en La Cartuja el pasado viernes, cuando pidió el cambio en la segunda mitad y fue sustituido por Gonzalo García. El club blanco comunicó que el jugador queda pendiente de evolución, lo que genera incertidumbre sobre su presencia en los próximos compromisos del equipo.

La primera baja confirmada es el partido del domingo ante el Espanyol, donde el Barcelona podría proclamarse matemáticamente campeón de LaLiga. La gran duda es el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou, uno de los partidos más importantes de lo que resta de temporada para el Madrid. El objetivo del cuerpo médico merengue es que Mbappé llegue a ese duelo, aunque todo dependerá de cómo evolucione la lesión en los próximos días.

Las malas noticias para el Real Madrid no se limitan a Mbappé. Los merengues también tienen en la enfermería a Éder Militao, Rodrygo Goes y Arda Güler, lo que convierte el cierre de temporada en un verdadero calvario para el técnico Álvaro Arbeloa en cuanto a la gestión del plantel disponible para los partidos que restan en LaLiga.

Un Clásico complicado para el Madrid

La lesión de Mbappé llega en el peor momento posible para el Real Madrid, que llega al Clásico del 10 de mayo prácticamente sin opciones de título en LaLiga y con una enfermería repleta.

El francés es el máximo goleador de la competencia y su presencia en el Camp Nou era fundamental para que los merengues pudieran plantar cara al Barcelona en un partido que podría ser el escenario del alirón azulgrana.

Desde Francia también siguen de cerca la evolución de Mbappé con atención, ya que el Mundial 2026 arranca el 11 de junio y cualquier complicación en su recuperación podría afectar su preparación con Les Bleus de cara al torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Por ahora el objetivo inmediato es recuperarlo para el Clásico, y luego pensar en la Copa del Mundo.