Griezmann afirma que ganar la Champions con el Atlético cerrará herida del penalti fallado en el 2016

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, reconoció que aún no supera el penalti que falló en la final de la Liga de Campeones de 2016 ante el Real Madrid y aseguró que la única forma de dejar atrás ese momento es ganando el torneo esta temporada.

“No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la Champions con amigos o compañeros, siempre sale ese momento de 2016, el penalti”, recordó en una entrevista con la UEFA.

El francés fue claro sobre lo que significaría levantar el trofeo: “Sería cerrar una herida muy profunda. La única forma de superarlo es ganarla este año”.

Griezmann también expresó su fuerte vínculo con el club rojiblanco. “Lo que siento por el Atlético va más allá del amor. Es amor por los colores, por el escudo, por el fútbol que representa la afición y por el trabajo duro. Por eso conecté tan rápido con el club”, explicó.

Además, destacó la importancia de Diego Simeone en su carrera. “Él me lo ha dado todo y yo le he dado todo. Disfruto mucho tenerlo como entrenador y sé que, más allá del fútbol, siempre tendremos una relación muy cercana”, afirmó.

Un reto complicado ante el Arsenal

En lo deportivo, el Atlético de Madrid enfrentará una dura prueba ante el Arsenal en la Liga de Campeones, especialmente por la solidez defensiva del equipo inglés.

El conjunto londinense ha recibido solo cinco goles en toda la competencia, lo que lo convierte en uno de los equipos más sólidos atrás. En contraste, el Atlético ha mostrado debilidades defensivas, con 26 goles encajados en 14 partidos.

“La base de esta eliminatoria será la defensa. Ellos son muy fuertes atrás. No marcan tantos goles, pero ganan partidos por su solidez”, analizó el delantero rojiblanco Alexander Sorloth.

El Arsenal, liderado en defensa por William Saliba y Gabriel Magalhães, además del portero español David Raya, ha mantenido su arco en cero en ocho de sus 12 partidos en esta Champions, con un balance de diez victorias y dos empates.

Por su parte, el Atlético ha recibido 82 remates a puerta en el torneo, con una media de seis por partido, lo que refleja sus dificultades defensivas. Solo en uno de sus 14 encuentros logró mantener su portería imbatida.

A pesar de ello, el equipo de Simeone ha compensado con su capacidad ofensiva, anotando 34 goles en el torneo, siendo uno de los ataques más efectivos.

La eliminatoria se perfila muy cerrada, donde los detalles marcarán la diferencia. Para el Atlético, mejorar en defensa será clave si quiere avanzar y mantener vivo el sueño de conquistar la Champions, el título que Griezmann anhela para cerrar una herida que aún sigue abierta.