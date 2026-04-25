¿Cuándo son las semifinales de la Champions League 2026? Fechas y horarios confirmados

La UEFA Champions League entra en su etapa más decisiva. Tras la conclusión de los cuartos de final, donde Real Madrid, Barcelona, Liverpool y Sporting de Lisboa quedaron en el camino, los cuatro equipos que siguen con vida ya conocen sus rivales y las fechas en que se disputarán las semifinales.

El campeón vigente PSG enfrentará al Bayern Múnich en lo que se perfila como una final adelantada, mientras que el Atlético de Madrid se medirá ante el Arsenal en la otra llave, con ambos equipos sin títulos europeos en su historial.

Los cuatro semifinalistas llegan en excelente momento. El PSG de Luis Enrique eliminó al Liverpool con autoridad en los cuartos de final, mientras que el Bayern Múnich superó al Real Madrid en una serie espectacular. Por el otro lado, el Atlético de Madrid dejó fuera al Barcelona con la ayuda de una polémica expulsión, y el Arsenal eliminó al Sporting de Lisboa para volver a las semifinales de la competencia después de varios años de ausencia en esta instancia.

Las semifinales se disputarán a doble partido entre finales de abril y principios de mayo, con los partidos de ida el 28 y 29 de abril y las vueltas el 5 y 6 de mayo. Todos los encuentros se jugarán en horario estelar europeo, lo que permite a la afición guatemalteca seguirlos en tiempo real desde el mediodía.

Los datos de las semifinales

Ida — martes 28 de abril:

PSG vs Bayern Múnich — 1:00 PM hora Guatemala

Ida — miércoles 29 de abril:

Atlético de Madrid vs Arsenal — 1:00 PM hora Guatemala

Vuelta — martes 5 de mayo:

Arsenal vs Atlético de Madrid — 1:00 PM hora Guatemala

Vuelta — miércoles 6 de mayo:

Bayern Múnich vs PSG — 1:00 PM hora Guatemala

El PSG, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid y el Arsenal llegan con distintas motivaciones pero con el mismo objetivo: levantar la Orejona el 30 de mayo en Budapest.

La transmisión de todos los partidos de las semifinales estará disponible a través de Disney Plus Plan Premium y ESPN para el público guatemalteco y latinoamericano, en lo que promete ser una de las eliminatorias más emocionantes de los últimos años con cuatro equipos de cuatro ligas diferentes disputándose el derecho a jugar la gran final de Budapest.