¿Cuándo son las semifinales de la Champions League 2026? Fechas y horarios confirmados

Fútbol Internacional

¿Cuándo son las semifinales de la Champions League 2026? Fechas y horarios confirmados

PSG vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Arsenal definirán a los dos finalistas que se medirán el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

Alejandra Soto

|

time-clock

PSG vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Arsenal definirán a los dos finalistas que se medirán el 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA).

La UEFA Champions League entra en su etapa más decisiva. Tras la conclusión de los cuartos de final, donde Real Madrid, Barcelona, Liverpool y Sporting de Lisboa quedaron en el camino, los cuatro equipos que siguen con vida ya conocen sus rivales y las fechas en que se disputarán las semifinales.

El campeón vigente PSG enfrentará al Bayern Múnich en lo que se perfila como una final adelantada, mientras que el Atlético de Madrid se medirá ante el Arsenal en la otra llave, con ambos equipos sin títulos europeos en su historial.

Los cuatro semifinalistas llegan en excelente momento. El PSG de Luis Enrique eliminó al Liverpool con autoridad en los cuartos de final, mientras que el Bayern Múnich superó al Real Madrid en una serie espectacular. Por el otro lado, el Atlético de Madrid dejó fuera al Barcelona con la ayuda de una polémica expulsión, y el Arsenal eliminó al Sporting de Lisboa para volver a las semifinales de la competencia después de varios años de ausencia en esta instancia.

Las semifinales se disputarán a doble partido entre finales de abril y principios de mayo, con los partidos de ida el 28 y 29 de abril y las vueltas el 5 y 6 de mayo. Todos los encuentros se jugarán en horario estelar europeo, lo que permite a la afición guatemalteca seguirlos en tiempo real desde el mediodía.

LECTURAS RELACIONADAS

PSG vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

chevron-right
El centrocampista del FC Barcelona Fermín López celebra tras marcar el 0-1 durante el partido de LaLiga entre Getafe CF y FC Barcelona celebrado este sábado en el estadio Coliseum de Getafe. EFE/ Daniel González

Barcelona consolida su liderato y deja el título de LaLiga casi definido tras vencer 2-0 al Getafe

chevron-right

Los datos de las semifinales

Ida — martes 28 de abril:

  • PSG vs Bayern Múnich — 1:00 PM hora Guatemala

Ida — miércoles 29 de abril:

  • Atlético de Madrid vs Arsenal — 1:00 PM hora Guatemala

Vuelta — martes 5 de mayo:

  • Arsenal vs Atlético de Madrid — 1:00 PM hora Guatemala

Vuelta — miércoles 6 de mayo:

  • Bayern Múnich vs PSG — 1:00 PM hora Guatemala

El PSG, el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid y el Arsenal llegan con distintas motivaciones pero con el mismo objetivo: levantar la Orejona el 30 de mayo en Budapest.

La transmisión de todos los partidos de las semifinales estará disponible a través de Disney Plus Plan Premium y ESPN para el público guatemalteco y latinoamericano, en lo que promete ser una de las eliminatorias más emocionantes de los últimos años con cuatro equipos de cuatro ligas diferentes disputándose el derecho a jugar la gran final de Budapest.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de UEFA Champions League (@championsleague)

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Arsenal Atlético de Madrid Bayern Múnich Champions League Fútbol Internacional PSG 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS