Barcelona consolida su liderato y deja el título de LaLiga casi definido tras vencer 2-0 al Getafe

El Barcelona sigue su marcha triunfal en LaLiga. El equipo de Hansi Flick venció 2-0 al Getafe este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez con goles de Fermín López al minuto 45 y Marcus Rashford al 74, en un partido que exigió paciencia y oficio pero que los azulgranas resolvieron con la contundencia del líder.

El triunfo coloca al Barcelona con 85 puntos en la tabla, a 11 del Real Madrid que quedó en 74 tras su empate ante el Betis el viernes, dejando el título prácticamente sentenciado.

El partido fue lo que muchos esperaban ante un Getafe fiel a su estilo. Los locales cerraron espacios desde el inicio, apostaron al juego físico y cortaron el ritmo con faltas constantes, obligando a los visitantes a jugar más incómodos de lo habitual en el siempre complicado Coliseum. Sin embargo, la insistencia del Barcelona encontró su recompensa justo antes del descanso cuando Fermín López aprovechó una jugada bien hilvanada para romper el cero y poner el 0-1 que cambió el rumbo del encuentro.

En la segunda mitad el guion se mantuvo con el Barcelona manejando la posesión y el Getafe intentando resistir sin demasiado peligro. Los espacios comenzaron a aparecer con el paso de los minutos y al minuto 74 Marcus Rashford definió con precisión para el 0-2 definitivo, apagando cualquier intento de remontada local y confirmando la superioridad azulgrana en un partido que los catalanes controlaron con inteligencia hasta el pitazo final.

Con 85 puntos y 11 de ventaja sobre el Real Madrid, el Barcelona se perfila como el campeón casi indiscutible de LaLiga 2025-26 en lo que ha sido una temporada de dominio absoluto del equipo de Hansi Flick. Los azulgranas han demostrado una regularidad que sus rivales no han podido igualar y que los tiene a las puertas de coronarse campeones con varias jornadas por disputarse.

El próximo gran compromiso del Barcelona será el Clásico ante el Real Madrid, un partido que podría ser la escena del alirón si los resultados previos acompañan a los azulgranas. Para los merengues, el duelo tendrá un sabor muy amargo ya que llegarán prácticamente sin opciones de campeonato y con la presión de evitar que su máximo rival celebre el título en el Santiago Bernabéu.

Rashford, quien llegó al Barcelona en el mercado de invierno tras salir del Manchester United, sigue consolidándose como una pieza importante en el esquema de Flick con goles en momentos clave. El conjunto catalán llega en plena forma a la recta final de la temporada, con el título de LaLiga prácticamente en el bolsillo y la mirada puesta en cerrar el campeonato de la mejor manera posible.