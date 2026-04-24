Real Madrid empata 1-1 con Betis y deja al Barcelona a un paso del título

Real Madrid dejó escapar una victoria que podría haber sido clave en la jornada 32 de LaLiga. Los merengues llegaban con ventaja 1-0 al descuento gracias al gol de Vinícius Jr. al minuto 17, quien aprovechó un rebote del portero para marcar de zurda, pero Héctor Bellerín apareció al minuto 94 para empatar el partido y sentenciar el 1-1 definitivo en La Cartuja de Sevilla, dejando al Madrid con 74 puntos en la segunda posición.

El partido tuvo momentos de peligro para ambos equipos. El portero Lunin realizó una gran atajada al minuto 45 para evitar el empate del Betis antes del descanso, mientras que en el complemento Kylian Mbappé anotó un gol de tijera espectacular que fue anulado por fuera de juego al minuto 54. Con el partido aparentemente controlado por los merengues, el golpe llegó en el tiempo de reposición con el tanto de Bellerín que hundió las aspiraciones madridistas de recortar distancias con el líder.

El resultado prácticamente sentencia el título de LaLiga a favor del Barcelona, que mañana tiene la oportunidad de ampliar aún más la diferencia en su partido ante el Getafe. Los azulgranas llegan al encuentro con 82 puntos y un partido menos disputado que el Madrid, por lo que una victoria los dejaría a 11 puntos de su máximo perseguidor con pocas jornadas por delante, dejando el campeonato prácticamente en sus manos.

Con este empate el Real Madrid se queda con 74 puntos en el segundo lugar, mientras que el Barcelona con 82 unidades y un partido menos acaricia el título de LaLiga 2025-26. Si los azulgranas vencen mañana al Getafe la diferencia se elevaría a 11 puntos, lo que convertiría en casi imposible cualquier remontada merengue en lo que resta del campeonato.

Para el Real Madrid el resultado llega en el peor momento posible. Ya eliminados de la Champions League y de la Copa del Rey, y con el título de LaLiga prácticamente fuera de su alcance, los de Álvaro Arbeloa terminarán la temporada sin títulos, algo que generará más presión sobre el futuro del técnico, cuyo contrato sigue siendo tema de debate en los despachos del Bernabéu.

El Barcelona disputará este sábado su partido ante el Getafe con la posibilidad de dar un golpe casi definitivo en la carrera por el título. El equipo de Hansi Flick, que viene de vencer al Celta de Vigo en la jornada anterior aunque con la preocupación por la lesión de Lamine Yamal, buscará ampliar su ventaja y acercarse a un campeonato que cada vez parece más suyo.