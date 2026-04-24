UEFA sanciona a Prestianni con seis partidos por insultos a Vinícius en Champions League

La UEFA anunció este viernes la sanción al atacante argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, con una suspensión de seis partidos por conducta discriminatoria de carácter racista hacia el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido de playoffs de la Champions League disputado en Lisboa el pasado 25 de febrero. El incidente, que detuvo el encuentro durante casi diez minutos, se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la presente edición de la competencia europea.

Según el comunicado del Comité de Disciplina, Control y Ética de la UEFA, tres de los seis partidos de suspensión quedan en suspenso por un período de dos años, y el argentino ya cumplió un partido de manera provisional, lo que en la práctica significa que Prestianni deberá cumplir únicamente dos encuentros más de suspensión si no reincide.

El organismo europeo también envió una solicitud a la FIFA para que la sanción se extienda más allá del fútbol continental, lo que podría afectar su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 que arranca en junio.

El incidente ocurrió después de que Vinícius anotara un gol y celebrara junto al banderín de córner del Benfica, lo que generó la reacción del público local y de varios jugadores portugueses. El brasileño acusó a Prestianni de haberlo llamado "mono" mientras se cubría la boca con la camiseta, lo que provocó que el delantero del Real Madrid abandonara el campo durante varios minutos con el partido en riesgo de ser suspendido. El Real Madrid presentó pruebas ante la UEFA para respaldar la denuncia.

La versión de Prestianni

El jugador argentino, negó en todo momento haber hecho comentarios racistas y afirmó en una entrevista con la emisora argentina Telefé que lo que le dijo a Vinícius fue en realidad un insulto homofóbico, no racial.

"Fue algo que no dije y me sancionaron sin pruebas. Jamás fui racista y no lo seré nunca", aseguró el joven de 20 años, quien también expresó su malestar por el tratamiento del caso. "Me dolió que me traten de algo que jamás hice", añadió.

Con la sanción confirmada por la UEFA como conducta homofóbica y la solicitud a la FIFA para extender el castigo, el caso Prestianni podría tener consecuencias para su participación con Argentina en el Mundial 2026.

Los dos primeros partidos de la Albiceleste serán ante Argelia el 17 de junio en Kansas City y ante Austria cinco días después en Arlington, encuentros que podrían verse afectados dependiendo de si la FIFA decide hacer extensiva la sanción impuesta por la UEFA al ámbito de las selecciones nacionales.