Entradas para la final del Mundial 2026 se revenden hasta en US$2.3 millones

A solo dos meses del inicio del Mundial 2026, las entradas para la gran final ya están rompiendo todos los récords históricos de precios en el fútbol. En el FIFA Marketplace, la plataforma oficial de reventa del organismo, hay cuatro entradas disponibles para el partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y cada una de ellas se ofrece a la desorbitante cifra de 2.299.998,85 dólares, lo que significa que llevarse los cuatro boletos juntos costaría más de 9 millones de dólares.

Los asientos en cuestión son de Categoría 1 y están ubicados en la parte superior del nivel inferior, directamente detrás de una de las porterías. Para tener una referencia, asientos apenas dos filas más adelante se revenden por poco más de 16,000 dólares, y algunos más cercanos al campo superan los 24,000 dólares, lo que evidencia la enorme disparidad de precios que existe en el mercado de reventa del torneo más grande de la historia del fútbol.

La FIFA aclaró que no controla los precios solicitados en su plataforma de reventa y que los titulares de tickets pueden cobrar lo que consideren conveniente, aunque el organismo sí cobra una comisión del 15 por ciento tanto al comprador como al vendedor. "El FIFA Marketplace proporciona un entorno seguro, transparente y protegido para que los aficionados vendan o transfieran entradas a otros aficionados", señaló un portavoz del organismo, defendiendo el modelo de reventa oficial implementado por primera vez en un Mundial.

Un torneo que ya genera polémica antes de arrancar

Los precios desorbitantes de las entradas no son el único tema que genera debate en torno al Mundial 2026. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ya ha expresado su malestar por el aumento en las tarifas del transporte público durante el torneo, asegurando que "la FIFA debe cargar con el costo del transporte, pero si no lo hacen, yo no voy a permitir que Nueva Jersey salga perdiendo en esto", en una polémica que añade tensión a la organización del evento más esperado del año.

Pese a la controversia, la demanda por las entradas del Mundial 2026 sigue siendo histórica. La FIFA ya ha vendido más de cinco millones de boletos para esta edición y apunta a superar el récord de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido en el Mundial de Estados Unidos 1994.

El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca con México enfrentando a Sudáfrica y cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium con una final que, a juzgar por los precios del mercado secundario, promete ser el evento deportivo más exclusivo de la historia.