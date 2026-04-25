Militao y Güler sufren lesiones musculares y comprometen su temporada y el Mundial 2026

El Real Madrid recibió una doble mala noticia en las últimas horas. Éder Militao y Arda Güler sufrieron lesiones musculares en el bíceps femoral durante el partido ante el Alavés, según confirmaron los partes médicos publicados por el club en su web oficial. En el caso del central brasileño la lesión se produjo en la pierna izquierda, mientras que el mediocampista turco fue afectado en la pierna derecha, en un golpe doble que complica el cierre de temporada del conjunto merengue.

Militao solicitó el cambio poco después de realizar un remate y fue sustituido al borde del descanso por Antonio Rüdiger, mientras que Güler completó el partido sin aparentes problemas pero en las horas posteriores comenzó a notar molestias que derivaron en el diagnóstico definitivo. Ambos jugadores quedan descartados por un período estimado de entre cuatro y seis semanas, lo que podría dejarlos fuera de los últimos compromisos del Real Madrid en LaLiga.

El caso de Militao resulta especialmente preocupante por su historial en la temporada. Se trata de su tercera lesión muscular en lo que va del curso, y la más reciente llega apenas después de haber sumado minutos en cinco partidos consecutivos tras recuperarse de la segunda baja, que le hizo perderse 24 encuentros oficiales. El brasileño había mostrado buenas sensaciones al regresar, incluso anotando un gol ante el Mallorca, pero vuelve a entrar en la enfermería en el peor momento posible.

Preocupación de cara al Mundial

La lesión de Militao es una mala noticia no solo para el Real Madrid sino también para la Selección de Brasil. El seleccionador Carlo Ancelotti, que dirigirá a la Canarinha en el Mundial 2026, podría perder al que debería ser en condiciones óptimas el central titular de su equipo en el torneo que arranca el próximo 11 de junio. Con tres y cuatro semanas de recuperación estimadas, el tiempo juega en contra del defensor brasileño para llegar en plenas condiciones al certamen mundialista.

En el caso de Güler, el panorama es algo más alentador. El mediocampista turco ha tenido mayor continuidad a lo largo del curso sin interrupciones por lesiones, por lo que su recuperación en el plazo estimado le daría tiempo suficiente para disputar el Mundial con Turquía sin mayores problemas. El talentoso jugador de 20 años ha sido una de las figuras del Real Madrid en esta temporada y su presencia en el torneo mundialista no debería verse comprometida si la recuperación avanza según lo previsto.

El doble golpe llega en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que ya está eliminado de la Champions League y la Copa del Rey, y ve cómo el Barcelona se aleja en la pelea por LaLiga. Con la temporada prácticamente sin objetivos colectivos, las lesiones de Militao y Güler añaden más sombras a un final de curso que se perfila como el más complicado para los merengues en los últimos años.