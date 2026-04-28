Daddy Yankee y Shenseea presentan “Echo”, el nuevo sencillo oficial del Mundial 2026

La FIFA presentó este martes "Echo", el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial 2026, en una colaboración que reúne a dos de los artistas más influyentes del reggaetón y el dancehall a nivel mundial. Daddy Yankee y la artista jamaicana Shenseea unieron fuerzas para crear un tema que combina energía urbana, ritmos caribeños y toques electrónicos en una canción diseñada para acompañar la emoción global del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos a partir del 11 de junio.

El tema fue producido de manera ejecutiva por Tainy, el reconocido artista puertorriqueño ganador de varios premios Grammy, quien también estuvo a cargo de "Por Ella", otro de los sencillos del álbum oficial. "Echo" incorpora además un fragmento de la canción "Red & Black Light" de Ibrahim Maalouf y cuenta con la participación en producción de Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que le da una dimensión sonora que trasciende géneros y fronteras culturales. La canción ya está disponible en todas las principales plataformas de streaming.

Con "Echo", el álbum oficial del Mundial 2026 suma su tercer tema tras el lanzamiento previo de "Lighter" y "Por Ella", construyendo poco a poco un proyecto musical que busca conectar culturas a través del fútbol y la música.

"Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol, permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras", expresó Daddy Yankee sobre la colaboración, mientras que Shenseea añadió que "la música y el fútbol hablan un idioma universal y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial".

Fútbol y música

El lanzamiento de "Echo" ha generado gran expectativa en redes sociales, especialmente por el regreso de Daddy Yankee a un proyecto de alcance global tras su retiro temporal de los escenarios. Los fanáticos celebran la química musical entre ambos artistas y el tema apunta a convertirse en uno de los himnos más reconocibles del torneo más grande en la historia del fútbol.

Con cada nuevo sencillo, el álbum oficial del Mundial 2026 va construyendo un relato cultural más amplio donde la música y el fútbol se entrelazan para crear una experiencia compartida a nivel mundial.

A pocas semanas del inicio de la competencia, la banda sonora del torneo ya tiene identidad propia con una mezcla de sonidos que refleja la diversidad cultural de los tres países anfitriones y de los 48 selecciones que participarán en la cita mundialista.