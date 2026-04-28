“Vamos a darlo todo a muerte” afirma Kompany tras el 5-4 en la ida de la semifinal de Champions

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, aseguró que su equipo dejará todo en el partido de vuelta para remontar el 5-4 ante el París Saint-Germain y pelear por el pase a la final de la Liga de Campeones.

“Con el 5-2 parecía complicado mantenernos en la serie, pero el equipo no bajó los brazos. Ahora tenemos opciones y vamos a darlo todo en la vuelta”, afirmó en conferencia de prensa.

El entrenador belga destacó que la eliminatoria sigue abierta y que los detalles serán determinantes. “En estos partidos todo se define por pequeños momentos: un penal, un tiro de esquina… En la vuelta puede jugar a favor o en contra, pero necesitamos el apoyo de nuestra gente. Los 75 mil aficionados en el Allianz Arena pueden ser clave”, señaló.

Kompany también valoró el nivel del encuentro, uno de los más intensos de la temporada. “Fue un gran partido entre dos equipos que salieron a ganar. Nadie cedió y eso se notó. Pudimos haber ganado o empatado, pero ahora solo queda mejorar para el segundo juego”, comentó.

Además, mostró su desacuerdo con el penal sancionado en contra de su equipo. “Las reglas cambian cada año, pero en una jugada tan rápida, donde primero hay contacto con el cuerpo y luego con la mano, no creo que debiera marcarse penal”, apuntó.

Por su parte, el defensor Dayot Upamecano coincidió en que la serie está completamente abierta, pese a la desventaja. “Queríamos ganar, está claro, pero todavía queda el partido en casa y nada está decidido. Será un duelo para grandes, con mucha intensidad”, declaró el francés.

Upamecano también hizo énfasis en la importancia de jugar en el Allianz Arena. “Tenemos que hacer sentir que estamos en casa. Aún hay opciones. Ellos tienen que venir aquí y nosotros vamos a defender nuestros colores”, concluyó.