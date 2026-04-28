Noche épica en París: PSG vence 5-4 al Bayern y toma ventaja mínima rumbo a la final

El Parque de los Príncipes vivió este martes 28 de abril una noche que difícilmente olvidará el fútbol europeo. El Paris Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en un encuentro con nueve goles que tuvo de todo y que dejó al vigente campeón con ventaja de cara al partido de vuelta del miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

El Bayern golpeó primero con un penal de Harry Kane al minuto 17, pero el PSG respondió con contundencia. Kvaratskhelia abrió el marcador parisino al 24 y João Neves amplió la ventaja al 33, antes de que Michael Olise descontara para los bávaros al 41.

Cuando el primer tiempo se apagaba, Ousmane Dembélé ejecutó otro penal al 45+5 para mandar a los parisinos al descanso con ventaja de 3-2 en lo que fue una primera mitad de cinco goles y máxima intensidad.

En la segunda mitad el ritmo no bajó. Kvaratskhelia completó su doblete al 56 y Dembélé también anotó su segundo tanto al 58 para el 5-2, pero el Bayern nunca se rindió. Upamecano descontó al 65 y Luis Díaz al 68 apretó aún más el marcador para el 5-4 definitivo que mantiene la eliminatoria completamente abierta. El colombiano incluso lpudo marcar el empate a cinco pero la jugada fue anulada por fuera de juego en una acción que pudo cambiar completamente el panorama del partido.

Los 9 goles del partido

Kane 17' - penal. (Bayern)

Kvaratskhelia 24' (PSG)

João Neves 33' (PSG)

Olise 41' (Bayern)

Dembélé 45+5' - penal (PSG)

Kvaratskhelia 56' (PSG)

Dembélé 58' (PSG)

Upamecano 65' (Bayern)

Luis Díaz 68' (Bayern)

Todo se decide en Múnich

Con el 5-4 a favor, el PSG llega con ventaja pero con la fragilidad de haber encajado cuatro goles en casa. El Bayern, que nunca dejó de pelear pese a ir perdiendo por tres goles de diferencia, sabe que en el Allianz Arena ante su afición tiene opciones reales de remontar y meterse en la final de Budapest. El partido de vuelta se disputará el miércoles 6 de mayo y con solo un gol de diferencia cualquier resultado puede cambiar el finalista que disputará la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.