Julián Álvarez busca romper su mala racha ante el Arsenal en semifinales de Champions League

A pesar de haber marcado 138 goles a nivel de clubes, al argentino Julián Álvarez se le sigue negando anotar contra el Arsenal. En cinco enfrentamientos previos —tanto con el Manchester City como con el Atlético de Madrid— no ha logrado ni marcar ni dar asistencia.

La “Araña”, actual máximo goleador del Atlético en la Liga de Campeones, tendrá una nueva oportunidad de romper esa racha este miércoles, cuando el equipo inglés dirigido por Mikel Arteta visite el estadio Metropolitano en el partido de ida de las semifinales.

El delantero argentino, que arrastraba molestias que le impidieron jugar el sábado pasado contra el Athletic Club, aseguró que está listo para ser titular. Su objetivo será ayudar al equipo a conseguir un buen resultado en casa, que les permita viajar con ventaja a Londres y mantener vivo el sueño de ganar la Champions.

“Estoy al cien por ciento”, afirmó el lunes en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo de Majadahonda. El Arsenal llega invicto en esta edición del torneo, aunque atraviesa su momento más irregular de la temporada.

Álvarez ha sido clave en el camino del Atlético en la máxima competencia europea. Suma nueve goles, lo que lo coloca como el cuarto máximo anotador del torneo y ha sido determinante para que el equipo de Diego Simeone regrese a unas semifinales, algo que no lograba desde Milán 2016.

Sus tres goles ante el Tottenham en los octavos de final, así como el tanto de tiro libre contra el Barcelona en la ida de cuartos, fueron fundamentales para que los rojiblancos alcanzaran esta instancia. Ahora, buscará aportar por primera vez ante los “Gunners”.

El último antecedente entre ambos equipos fue el 21 de octubre, en la fase de grupos, cuando el Arsenal goleó 4-0 al Atlético. A pesar del resultado, Álvarez fue el jugador más peligroso de su equipo y generó varias ocasiones de gol.

En ese partido, los ingleses marcaron los cuatro goles en apenas 13 minutos del segundo tiempo. Antes de eso, el delantero argentino tuvo dos oportunidades claras para adelantar a su equipo. La primera llegó al minuto 27, cuando, tras una jugada rápida, recibió con el arco vacío, pero no logró definir. Luego, en la segunda mitad, estrelló un potente remate en el travesaño cuando el marcador aún estaba 0-0.

A sus 25 años, Álvarez sigue sin poder romper su mala racha contra el Arsenal, una situación que arrastra desde su etapa con el Manchester City. De los 36 goles que marcó con el club inglés, ninguno fue ante el conjunto londinense.

Con los “Citizens”, enfrentó al Arsenal en cuatro ocasiones —dos en Premier League, una en FA Cup y otra en Community Shield— sin poder anotar, siendo junto al Manchester United los únicos equipos del llamado “Big Six” a los que no les ha marcado.

❝La historia la queremos hacer nosotros. Sabemos lo que podemos lograr y de lo que somos capaces.❞



— Julián Alvarez 🎙️ pic.twitter.com/FOBWlzF6IR — Atlético de Madrid (@Atleti) April 27, 2026

Ahora, como principal referente ofensivo del Atlético —y campeón de la Champions con el City en 2023—, tendrá el reto de superar una de las defensas más sólidas de Europa, liderada por el portero español David Raya y la dupla de centrales formada por Gabriel y William Saliba.