Video: Esteban Andrada es expulsado y responde con un puñetazo a rival

El portero argentino Esteban Andrada protagonizó este domingo uno de los episodios más violentos de la temporada en el fútbol español. En el tiempo añadido del partido entre Real Zaragoza y Huesca, por la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, el guardameta fue expulsado tras empujar al capitán rival, Jorge Pulido, y segundos después le propinó un puñetazo en el rostro que lo envió al césped.

El encuentro ya estaba cargado de tensión por la situación de ambos equipos en la tabla. Zaragoza llegaba en zona de descenso con 35 puntos y el Huesca apenas una posición abajo, con 33. Andrada había sido figura al detener un penal en el minuto 7, pero Óscar Sielva marcó en el minuto 66 el 1-0 definitivo, lo que incrementó la presión hasta el cierre del juego.

Tras la agresión, se desató una pelea entre jugadores de ambos equipos. El portero del Huesca, Dani Jiménez, también fue expulsado por lanzar un puñetazo contra Andrada, lo que obligó a Francho Serrano y Jorge Pulido a ocupar la portería en los minutos finales. El partido terminó 1-0 a favor del Huesca.

La sanción que le espera

Según el artículo 103 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, la sanción que podría recibir Andrada por la agresión va de cuatro a doce partidos, una pena que en el contexto de la lucha por el descenso podría ser determinante para las aspiraciones del Zaragoza en lo que resta de la temporada.

La Liga Hypermotion, la RFEF y los equipos involucrados aún no se han pronunciado oficialmente sobre las consecuencias disciplinarias del incidente, aunque el video de la agresión ya se ha viralizado en redes sociales generando una ola de reacciones en el mundo del fútbol español e internacional. El caso de Andrada se suma a la lista de episodios de violencia que han empañado varias jornadas del fútbol europeo en las últimas semanas.