El Real Madrid podría hacerle el pasillo al Barcelona como campeón de LaLiga en el Clásico

El fútbol español se asoma a un escenario inédito en su historia. El Barcelona podría proclamarse matemáticamente campeón de LaLiga 2025-26 en el Clásico del 10 de mayo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

Tras el empate del Madrid ante el Betis y la victoria azulgrana ante el Getafe, ambos equipos llegan a la jornada 34 con una diferencia de 11 puntos, con el Barcelona necesitando únicamente cinco puntos más para ser matemáticamente campeón independientemente de lo que haga su rival.

El camino para que el título se decida en el Clásico es claro. El Barcelona debe vencer a Osasuna en la jornada 34 y el Real Madrid tendría que perder ante el Espanyol en esa misma fecha, lo que dejaría la diferencia en 14 puntos con solo 12 en juego. En ese escenario, el Barcelona llegaría al Camp Nou el 10 de mayo ya como campeón de LaLiga y el Real Madrid tendría que rendirle honores con el tradicional pasillo de campeón antes del inicio del partido, en una imagen que sería histórica para el fútbol español.

Incluso si los resultados no se dan en la jornada 34, el Clásico del 10 de mayo podría seguir siendo el escenario del título. Si el Barcelona llega a ese partido con una ventaja de 9 puntos, una victoria ante el Real Madrid elevaría la diferencia a 12 con solo tres jornadas restantes, proclamando a los azulgranas campeones en su propio estadio ante su máximo rival. El fútbol parece empeñado en conducir esta historia hacia ese mismo punto.

Una situación sin precedentes

Desde 1929, la coincidencia entre un Clásico y la resolución matemática del título nunca ha ocurrido. El campeonato, casi siempre, se definió en otro lugar y contra otro rival. Esta temporada, sin embargo, el fútbol caprichoso parece querer romper ese patrón.

Para el Real Madrid la situación es especialmente incómoda. No solo ve el título prácticamente perdido tras una temporada de altibajos, sino que además se enfrenta a la posibilidad de tener que rendirle honores a su máximo rival en el propio Camp Nou.

Con 85 puntos para el Barcelona y 74 para el Real Madrid, la Liga lleva jornadas tiñéndose de azulgrana mientras la reacción blanca nunca terminó de llegar. El equipo de Hansi Flick ha demostrado una regularidad aplastante que sus rivales no han podido igualar, y ahora se encuentra a las puertas de escribir una página histórica en el fútbol español proclamándose campeón de LaLiga ante el eterno rival en una fecha que el mundo del fútbol ya tiene marcada en el calendario.