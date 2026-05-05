El entorno de Mbappé responde a las críticas y defiende su compromiso con el Real Madrid

El nombre de Kylian Mbappé volvió a estar en el centro de la polémica este martes cuando su entorno emitió un comunicado para responder a la avalancha de críticas que ha recibido el delantero francés en los últimos días.

La polémica comenzó cuando se supo que Mbappé viajó a Sicilia durante su recuperación por una lesión muscular en la pierna izquierda. El delantero regresó a Madrid minutos antes del partido contra el Espanyol, lo que aumentó el malestar entre un sector de la afición.

El entorno del jugador rechazó las críticas y aseguró que el viaje contó con autorización del club. “Parte de las críticas se basan en una interpretación exagerada del proceso de recuperación”, indicaron, y afirmaron que Mbappé ha seguido su tratamiento bajo supervisión médica del Real Madrid.

La situación de Mbappé en el Real Madrid atraviesa su momento más delicado desde su llegada al club en el verano de 2024. En redes sociales, algunos aficionados impulsan la etiqueta “#MbappéOut” para pedir su salida. El jugador evitó pronunciarse y solo respondió “no lo entiendo” en francés al ser abordado por la prensa.

La presencia de Mbappé en el Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou sigue en duda. El delantero se someterá a más pruebas médicas para definir si podrá jugar ante el Barcelona, en un partido clave para su imagen dentro y fuera del club, en medio de las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Si no juega o tiene un bajo rendimiento, la presión sobre el francés aumentará. La afición espera más del jugador que llegó como líder del nuevo proyecto del Real Madrid, especialmente en un escenario de alta exigencia como el Clásico.

Sus dos temporadas en el club han estado marcadas por un rendimiento colectivo irregular y pocos títulos: una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Aun así, su entorno asegura que su compromiso es total y que trabaja para llegar en buenas condiciones al partido, donde el Barcelona podría coronarse campeón.

El Clásico se jugará a las 15 horas de Guatemala en el Camp Nou. El Real Madrid llega con 77 puntos, a 11 del Barcelona, con cuatro jornadas por disputar, en un duelo que podría marcar el rumbo final de la temporada y el momento de Mbappé en el club.