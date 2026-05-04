Courtois vuelve a entrenar con el Real Madrid tras lesión y apunta al clásico contra el Barcelona

Fútbol Internacional

Courtois vuelve a entrenar con el Real Madrid tras lesión y apunta al clásico contra el Barcelona

Thibaut Courtois volvió este lunes a entrenar con el Real Madrid tras superar una lesión en el cuádriceps derecho, en medio de la preparación del clásico ante el Barcelona.

|

time-clock

MADRID, 13/12/2025.- El portero del Real Madrid Thibaut Courtois (d) durante el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este sábado. El Real Madrid se enfrenta mañana al Alavés en un partido de LaLiga en Vitoria. EFE/ Rodrigo Jiménez

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois regresa a los entrenamientos con el cuadro merengue. (Foto Prensa Libre: EFE).

El portero belga Thibaut Courtois volvió este lunes a entrenar con el Real Madrid, tras superar una lesión que lo mantuvo fuera durante un mes por molestias en el cuádriceps derecho sufridas ante el Manchester City.

Courtois, que salió lesionado al medio tiempo en ese partido de Liga de Campeones, completó la sesión de trabajo, en el inicio de la preparación para el clásico del domingo frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

El guardameta se ha perdido ocho partidos, incluidos el derbi contra el Atlético de Madrid y la serie de cuartos de final de Champions ante el Bayern Múnich.

Por otro lado, el francés Ferland Mendy es baja tras confirmarse una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, sufrida en el duelo ante el Espanyol. Su regreso dependerá de la evolución.

LECTURAS RELACIONADAS

José "Chepo" Calderón se pronuncia tras acusaciones de amaño y asume responsabilidad por el autogol

chevron-right
MADRID, 29/04/2026.- El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, disputa el balón ante el defensor del Arsenal durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputan este miércoles Atlético de Madrid y Arsenal en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: fecha, hora y dónde ver la semifinal de la Champions League

chevron-right

Además, jugadores como Dani Carvajal, Arda Güler, Kylian Mbappé, Éder Militao y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación.

Mientras tanto, los titulares en la victoria ante el Espanyol realizaron trabajo regenerativo, y el resto del plantel entrenó con normalidad.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional La Liga Real Madrid Thibaut Courtois 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '