Courtois vuelve a entrenar con el Real Madrid tras lesión y apunta al clásico contra el Barcelona

El portero belga Thibaut Courtois volvió este lunes a entrenar con el Real Madrid, tras superar una lesión que lo mantuvo fuera durante un mes por molestias en el cuádriceps derecho sufridas ante el Manchester City.

Courtois, que salió lesionado al medio tiempo en ese partido de Liga de Campeones, completó la sesión de trabajo, en el inicio de la preparación para el clásico del domingo frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

El guardameta se ha perdido ocho partidos, incluidos el derbi contra el Atlético de Madrid y la serie de cuartos de final de Champions ante el Bayern Múnich.

Por otro lado, el francés Ferland Mendy es baja tras confirmarse una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, sufrida en el duelo ante el Espanyol. Su regreso dependerá de la evolución.

Además, jugadores como Dani Carvajal, Arda Güler, Kylian Mbappé, Éder Militao y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación.

Mientras tanto, los titulares en la victoria ante el Espanyol realizaron trabajo regenerativo, y el resto del plantel entrenó con normalidad.