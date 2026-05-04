Arsenal vs. Atlético de Madrid: fecha, hora y dónde ver la semifinal de la Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras esta semana en el Emirates Stadium de Londres en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, con el global igualado 1-1 tras el empate del partido de ida en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Ni el Arsenal ni el Atlético han dominado jamás la Liga de Campeones, por lo que el ganador de esta eliminatoria escribirá una página histórica para su institución al clasificarse a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

El Arsenal llega al partido de vuelta con la fortaleza de su estadio como principal argumento. Los Gunners han registrado 22 victorias en 28 partidos en casa en este curso, con apenas dos derrotas y solo diez goles en contra bajo el influjo de su afición en el Emirates Stadium, en lo que es uno de los mejores registros locales de toda la competencia. Su plantilla, valorada en más de 1,200 millones de euros, llega en un momento de máxima confianza tras haber sido el único equipo invicto de la fase de grupos con 10 victorias y 2 empates.

El Atlético, por su parte, llega con la confianza de un equipo que no se rinde nunca bajo la dirección de Diego Simeone, aunque con las dudas físicas de Julián Álvarez y Giuliano Simeone que debieron salir lesionados en el partido de ida.

Los datos del partido

Fecha: Martes 5 de mayo de 2026

Martes 5 de mayo de 2026 Hora Guatemala: 1:00 PM

1:00 PM Estadio: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Emirates Stadium, Londres, Inglaterra Global: Arsenal 1-1 Atlético de Madrid

Arsenal 1-1 Atlético de Madrid Dónde ver: Disney Plus Plan Premium y ESPN

Los colchoneros saben que en el Emirates la misión será complicada dado el historial del Arsenal en casa, pero también llegan con el respaldo de haber ganado 11 de sus 15 eliminatorias europeas anteriores contra equipos ingleses, lo que los convierte en un rival sumamente peligroso pese a la estadística en contra.

El ganador de esta semifinal avanzará a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest donde se medirá ante el vencedor de la otra semifinal entre PSG y Bayern Múnich.