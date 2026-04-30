Diego Simeone: “En una semifinal de Champions un penal tiene que ser claro para pitarlo”

Diego Simeone habló tras el empate 1-1 del Atlético de Madrid ante el Arsenal, en la ida de las semifinales de la Champions League, y no esquivó la polémica sobre los penales del partido. El técnico argentino fue directo al referirse al segundo penal señalado a favor de los Gunners, que fue anulado tras la revisión del VAR.

"Para cobrar un penal en semifinales de Champions tiene que ser un penal claro, no un contacto mínimo", afirmó Simeone, y dejó clara su postura sobre una decisión que generó debate en todo el mundo del futbol europeo.

El partido también dejó preocupaciones físicas para el Atlético. Julián Álvarez debió abandonar el campo cojeando en la segunda mitad, y Simeone reconoció que le harán pruebas. "Esperemos que sea lo menos posible, soy optimista", señaló el técnico sobre su máximo goleador en la Champions, con 10 tantos esta temporada. Giuliano Simeone también fue sustituido por molestias físicas, y el técnico explicó que recibió un golpe en la cintura, mientras que Sørloth fue reservado por precaución al sentir molestias en la pierna.

Sobre el desarrollo del partido, Simeone consideró que el primer tiempo fue parejo, pero que en el complemento su equipo creció. "En el segundo tiempo fue bueno para nosotros. Tuvimos nuestras ocasiones para poder ganarlo, pero no tuvimos contundencia. Ellos bajaron un poco su intensidad y nosotros crecimos en nuestro orden", analizó el estratega, quien destacó las ocasiones de Griezmann y Lookman que no pudieron concretarse para darle el triunfo al conjunto rojiblanco.

La polémica del VAR y las críticas a Simeone

La ida de las semifinales también estuvo marcada por la polémica del VAR y el ambiente tenso en el banquillo del Atlético. Analistas y exfutbolistas del futbol inglés criticaron el comportamiento de Diego Simeone durante la revisión que anuló el segundo penal a favor del Arsenal. Steven Gerrard consideró que la insistencia del técnico en el campo visual del árbitro pudo influir en su decisión.

Martin Keown afirmó que no existió un error claro que justificara la revisión del VAR y señaló que el árbitro cedió a la presión del entorno. Steve McManaman calificó de inadecuada la actitud de Simeone y su cuerpo técnico, al considerar que las protestas generaron un ambiente improductivo para un partido de esta instancia.

El partido de vuelta se disputará el martes 5 de mayo, a las 13.00 horas, en el Emirates Stadium de Londres, con el global 1-1. El Atlético llegará con dudas físicas sobre Álvarez y Giuliano Simeone, mientras que Arsenal buscará aprovechar su localía para avanzar a la final de Budapest del 30 de mayo.