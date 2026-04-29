Champions League: cuándo son los partidos de vuelta de las semifinales

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Champions League: cuándo son los partidos de vuelta de las semifinales

PSG y Bayern Múnich, así comoAtlético de Madrid y Arsenal, definirán la próxima semana a los dos finalistas que se medirán el 30 de mayo en Budapest.

Alejandra Soto

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PSG y Bayern Múnich, así comoAtlético de Madrid y Arsenal, definirán la próxima semana a los dos finalistas que se medirán el 30 de mayo en Budapest. (Foto Prensa Libre: EFE).

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 dejaron resultados abiertos en sus partidos de ida que prometen emociones en las vueltas. El PSG venció 5-4 al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes en un partido histórico con nueve goles, mientras que Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el Estadio Metropolitano de Madrid en un duelo más cerrado donde Viktor Gyökeres adelantó a los Gunners de penal al minuto 44 y Julián Álvarez igualó para los colchoneros también desde los doce pasos al 56.

Con resultados tan ajustados, ambas eliminatorias llegan completamente abiertas a los partidos de vuelta. El Bayern necesita ganar en el Allianz Arena para revertir el global ante el PSG, mientras que Arsenal y Atlético llegan igualados 1-1 al Emirates Stadium de Londres con todo por definirse. Una preocupación para el Atlético es la condición física de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes debieron ser sustituidos por molestias físicas durante el partido de ida.

Ambas vueltas se disputarán la próxima semana con los dos partidos programados a la 1:00 PM hora Guatemala, en lo que promete ser una semana cargada de fútbol europeo de alto nivel con los cuatro semifinalistas buscando su boleto a la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

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Partidos de vuelta — Semifinales

  • Arsenal vs. Atlético de Madrid — martes 5 de mayo,
  • 1:00 PM hora Guatemala — Emirates Stadium, Londres
  • Bayern Múnich vs. PSG — miércoles 6 de mayo
  • 1:00 PM hora Guatemala — Allianz Arena, Múnich

Los ganadores de cada serie se medirán en la gran final del sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, donde se coronará al nuevo campeón de Europa en lo que promete ser una final histórica entre dos equipos que nunca han ganado la Champions League.

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