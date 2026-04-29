Atlético reacciona y empata ante Arsenal en la ida de semifinales de Champions League

El Atlético de Madrid reaccionó a tiempo y empató 1-1 frente al Arsenal en el Metropolitano, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, dejando la serie completamente abierta para la vuelta en Londres.

Ni el penal en contra ni el gol recibido justo antes del descanso lograron derrumbar al equipo de Diego Simeone, que respondió con carácter y logró igualar el marcador también desde los once pasos, con anotación de Julián Álvarez.

Más allá del resultado, el Atlético dejó buenas sensaciones, especialmente en la segunda parte, donde fue superior y generó las ocasiones más claras, aunque le faltó definición para quedarse con la victoria.

El ambiente en el Metropolitano fue clave. Con un estadio lleno y una afición que no dejó de alentar, el equipo rojiblanco jugó con intensidad y personalidad ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

El Arsenal se adelantó al minuto 44, luego de un penal señalado por el árbitro tras una jugada polémica. Gyokeres fue el encargado de convertir y poner el 0-1, en una acción que generó reclamos del Atlético, pero que fue confirmada por el VAR.

En el complemento, el conjunto español salió decidido a buscar el empate. Julián Álvarez avisó primero con un tiro libre que rozó el gol, y luego igualó el partido desde el punto penal.

A partir de ahí, el Atlético tomó el control. Griezmann estuvo cerca de marcar, pero el balón se estrelló en el travesaño, mientras que otras llegadas no lograron concretarse.

Concluye el encuentro con tablas en el marcador. pic.twitter.com/vHO7tu8F2p — Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026

El equipo también sufrió algunas molestias físicas, como las de Giuliano Simeone y el propio Álvarez, quien tuvo que salir en el tramo final del encuentro. En los minutos finales, el VAR volvió a ser protagonista al anular un posible penal a favor del Arsenal, lo que mantuvo el empate hasta el pitazo final.

Con este resultado, todo se definirá en el Emirates Stadium, donde el Atlético llegará con vida y con la sensación de que puede competir de tú a tú por un boleto a la final.