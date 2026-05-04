José “Chepo” Calderón se pronuncia tras acusaciones de amaño y asume responsabilidad por el autogol

José Calderón rompió el silencio este fin de semana tras las fuertes acusaciones de su compañero Gustavo Herrera, quien lo señaló públicamente de presunto amaño de partidos luego del autogol que selló la derrota del Sporting San Miguelito 2-3 ante el Alianza FC en el minuto 90 del partido disputado el sábado 2 de mayo. El guardameta panameño emitió un pronunciamiento donde pidió disculpas, asumió responsabilidad y rechazó categóricamente los señalamientos de amaño que lo han puesto en el centro de la polémica en el fútbol centroamericano.

En su comunicado, Calderón fue directo al referirse a lo ocurrido. "Pido disculpas y asumo la responsabilidad por lo sucedido en el partido", señaló el guardameta, reconociendo que su error fue grave y que entiende la frustración de sus compañeros y de la afición del San Miguelito. Sin embargo el portero fue enfático al rechazar las acusaciones de amaño. "Rechazo categóricamente los señalamientos de amaño de partidos, lo ocurrido fue un error técnico y no una acción intencional", expresó Calderón en su pronunciamiento público.

El guardameta también se mostró abierto a que las autoridades del fútbol panameño investiguen lo ocurrido. "Estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación que se inicie para esclarecer los hechos", indicó Calderón, quien busca así despejar las dudas generadas por su actuación en el partido ante el Alianza FC. La polémica surgió cuando el marcador estaba igualado 2-2 en el minuto 90 y un centro desde la banda izquierda terminó con el balón en el fondo de su propia portería en una acción que desató inmediatamente sospechas entre sus propios compañeros.

Comunicado emitido por el guardameta José Calderón vía Instagram con respecto a las acusaciones por Autogol. ( Prensa Libre: @josephcalderon29).

La reacción del técnico del San Miguelito, el histórico Julio César Dely Valdés, también encendió las alarmas. El exseleccionador de Panamá señaló que el partido fue extraño desde el primer minuto y que llegó a sentir vergüenza de estar dirigiendo a un equipo que parecía no querer ganar. "Pasaron muchas cosas en la primera parte por las cuales yo quería salir del campo. Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar hoy", afirmó Dely Valdés, dejando abierta la puerta a que lo ocurrido no fue un hecho aislado dentro del partido.

La derrota ante el Alianza FC significó además la eliminación del Sporting San Miguelito de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Panameña, lo que añade aún más peso a la polémica. La combinación del autogol en el minuto 90, las acusaciones públicas de su compañero Herrera, las declaraciones del técnico y el pronunciamiento del propio Calderón han convertido este caso en uno de los escándalos más sonados del fútbol centroamericano en los últimos tiempos, con la prensa panameña siguiendo de cerca cada novedad.

Con el pronunciamiento del guardameta la pelota queda ahora en manos de las autoridades del fútbol panameño para determinar si procede o no una investigación formal sobre lo ocurrido.