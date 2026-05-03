Xelajú MC firma el pase a las semifinales del Clausura 2026 con una victoria 2-0 sobre Marquense

Xelajú MC selló este domingo su boleto a las semifinales del Clausura 2026 con una victoria 2-0 sobre Marquense en el Estadio Mario Camposeco, cerrando la serie con un global de 3-1 que no dejó dudas sobre la superioridad de los Superchivos a lo largo de los dos partidos.

Los goles llegaron en los primeros treinta minutos del encuentro con un tiro lejano de Steven Cárdenas al minuto 19 que sorprendió al portero Javier Colli y un penal convertido con precisión por Yair Jaén al 28, en lo que fue una actuación contundente del equipo de Roberto Hernández ante su afición en el Mario Camposeco.

El partido tuvo a Xelajú como el equipo dominante desde el inicio pese a las múltiples tarjetas amarillas que complicaron el desarrollo del juego en los primeros minutos. La apertura del marcador al 19 con el disparo lejano de Cárdenas rompió el equilibrio y cambió el panorama de la serie definitivamente, ya que Marquense necesitaba remontar el 1-0 del partido de ida y con el 2-0 en el global la misión se volvió prácticamente imposible para los Leones. El penal de Jaén al 28 sentenció el partido y la serie antes del descanso en lo que fue una primera mitad muy productiva para los Superchivos.

En la segunda mitad Xelajú administró la ventaja con inteligencia mientras Marquense intentaba reaccionar sin éxito. La expulsión de Elvi Elington al minuto 75 dejó a los Leones con diez hombres y terminó de facilitar el trabajo defensivo de los Superchivos en los minutos finales. Vale destacar que Xelajú afrontó este partido con Estuardo Chang bajo los tres palos como tercer portero, tras la lesión de Rubén Darío Silva por rotura de tendón de Aquiles y la baja de último momento de Nery Lobos, con Chang respondiendo de manera efectiva al desactivar un mano a mano de Diego Casas al minuto 35.

Xelajú afrontó este partido con Estuardo Chang bajo los tres palos como tercer portero, tras la lesión de Rubén Darío Silva por rotura de tendón de Aquiles y la baja de último momento de Nery Lobos. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Xelajú a semifinales

Con la clasificación confirmada, Xelajú MC completa el cuadro de los cuatro semifinalistas del Clausura 2026 junto a Comunicaciones, Municipal y Mixco. Los Superchivos enfrentarán a Comunicaciones en las semifinales con el partido de ida el jueves 7 de mayo en el Estadio Cementos Progreso, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la fase con el técnico Roberto Hernández enfrentando al equipo que dirigió en el Apertura 2025 antes de llegar a Xelajú.

El Mario Camposeco demostró una vez más ser una fortaleza para los Superchivos, quienes contaron con el apoyo incondicional de su afición pese a la lluvia que cayó sobre la ciudad de Quetzaltenango durante el partido.

Con el liderato del Clausura y el apoyo de su gente como principales argumentos, Xelajú llega a las semifinales con la motivación de seguir avanzando hacia el título que le daría al club su octava luna en la Liga Nacional.