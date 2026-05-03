“Somos favoritos con cualquiera que nos toque”: El “fantasma” Figueroa confía en la historia de Comunicaciones para las semifinales

Marco Antonio Figueroa no ocultó su confianza tras la clasificación de Comunicaciones a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer 2-0 a Antigua GFC en el Estadio Cementos Progreso. El técnico chileno fue directo al evaluar las opciones de su equipo de cara a la siguiente fase. "Somos favoritos en semifinales con cualquiera que nos toque", afirmó el Fantasma, dejando claro que la remontada ante el bicampeón no fue casualidad sino el reflejo de un equipo que ha crecido a lo largo del torneo bajo su dirección.

Figueroa también aprovechó la conferencia de prensa para referirse a la polémica que generó la no convocatoria de José Manuel "Moyo" Contreras, quien anunció su retiro del fútbol profesional el viernes 1 de mayo. El técnico explicó que la ausencia del histórico mediocampista responde a criterios físicos y no personales. "José Contreras el día que íbamos a viajar a Malacatán sintió una molestia y desde ese día no ha entrenado, así que no inventen declaraciones. Cuando un jugador está bien, está citado, yo le di todo el respaldo para llevarlo a la banca cuando estaba bien", señaló Figueroa con contundencia.

El estratega fue más allá y dejó en claro que sus decisiones técnicas se basan únicamente en el rendimiento. "Yo me jugué el descenso sin el Moyo, yo me jugué el pasar a semifinales sin el Moyo, y lo respeto mucho. Jugador que corre juega, jugador que no corre no juega, así fue como yo salvé a Comunicaciones del descenso", afirmó el técnico, quien también reveló que Contreras nunca le comunicó personalmente su decisión de retirarse. "Él se retiró sin avisarme a mí, nunca me dijo que se quería retirar. Quizá se dio cuenta que no podía aguantar los partidos", agregó.

Un vestuario que respondió

Figueroa también reveló detalles sobre la dinámica interna del vestuario y señaló que valora la comunicación directa con sus jugadores. "Yo tengo una gran relación con todos los jugadores. A mí me gusta que vengan al camerino a hablar", comentó el técnico. "Media vez eliminamos de nuestras cabezas el descenso, nos levantamos y ahora somos un equipo que puedes ganar el título"

El chileno cerró el tema pidiendo pasar la página y reconociendo la trayectoria del histórico mediocampista. "Mi respeto para él, por el ídolo que fue en la institución, pero ya, hay que darle un carpetazo, darle vuelta a la hoja y seguir", concluyó Figueroa, quien ahora enfoca toda su atención en las semifinales del Clausura 2026 donde el equipo crema ya tiene su boleto asegurado junto a Mixco, que también clasificó de manera dramática este sábado tras remontar ante Cobán Imperial con dos goles en los últimos dos minutos.

Los otros dos semifinalistas se conocerán este domingo con los partidos de vuelta entre Xelajú MC y Marquense en el Mario Camposeco a las 7:00 PM y Municipal contra Guastatoya en El Trébol a las 4:30 PM. Dependiendo de los resultados, Comunicaciones podría enfrentar a Xelajú MC, líder del Clausura con 39 puntos, o a Mixco quienes también consiguieron el boleto a semifinales el pasado sábado.